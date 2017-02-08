Генпрокуратура Узбекистана решила следить за ценами на лекарства

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поручил создать «телефон доверия» при Генеральной прокуратуре страны. Номер будет работать для приема жалоб на завышенные цены на лекарства.

«Президент нашей страны в целях недопущения реализации лекарственных средств в незаконном порядке по завышенным ценам, обеспечения интересов народа поручил открыть линии «телефона доверия» в департаменте при Генеральной прокуратуре. Эти номера телефонов будут вывешены в каждой аптеке, будут сообщены по телевидению», – передает пресс-служба президента Республики Узбекистан.

В сообщении отмечается, что было выпущено также постановление президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» от 31 октября 2016 года, которое также способствовало «значительному» снижению цен на лекарства.

В январе 2015 года в республике наблюдалась нехватка ряда препаратов, которую связывали с сокращением импорта и ослаблением курса рубля.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

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