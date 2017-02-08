Займ ФРП позволит НПО «Петровакс Фарм» увеличить производство субстанций и готовых лекарств

«Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил первые в 2017 году проекты. Займы получат два предприятия – из Московской области и Новосибирска.

На реализацию проектов общей стоимостью 1,3 млрд рублей придется 600 млн руб. льготных займов», – сообщил Глеб Никитин, Первый заместитель Министра промышленности и торговли.

ООО «НПО Петровакс Фарм» разместит в селе Покров Подольскиого района Московской области производство фармсубстанций и готовых лекарств для иммунологии, гинекологии, урологии, хирургии и педиатрии. С помощью займа Фонда компания планирует расширить производственные мощности фармпредприятия, чтобы увеличить объем производства лекарственных субстанций и готовых лекарственных форм (таблетки и суппозитории) оригинальных препаратов, применяемых в актуальных областях медицины.

Реализация проекта позволит компании к 2019 году увеличить производство фармацевтических субстанций в 2,5 раза, таблеток в 7 раз, суппозиториев в 4 раза.

Полиоксидоний – инновационный препарат комплексного действия: иммуномодулятор, детоксикант, антиоксидант. Препарат показан при острых и хронических инфекционных заболеваниях бактериальной, вирусной или грибковой этиологии, широко применяется в хирургии, терапии, урологии, гинекологии и в педиатрической практике. Препарат эффективен в профилактике гриппа и ОРВИ.

Лонгидаза – это современный ферментный препарат пролонгированного действия для комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся гиперплазией соединительной ткани (спаечные, рубцовые, фиброзные процессы). Применяется в гинекологии, урологии, дерматовенерологии, пульмонологии, ортопедии, хирургии, косметологии и отоларингологии.

Увеличение компанией объемов производства субстанций и готовых лекарственных форм позволит увеличить долю продаж иммунобиологических отечественных препаратов, а также экспорт лекарственных препаратов российского производства.

Стоимость проекта 907 млн рублей, из которых 300 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Прежде чем Фонд выделит средства под 5% годовых, с компаниями должны быть подписаны договоры займа, фиксирующие обязательства сторон. Займы обеим компаниям должны получить одобрение Наблюдательного совета ФРП, поскольку сумма займа превышает 250 млн руб.

Компании «Петровакс фарм» заем одобрен по «Программе развития». С условиями данной программы можно ознакомиться на сайте ФРП http://frprf.ru/zaymy/.

С 2015 года Фонд развития промышленности софинансировал 130 промышленных проектов в 42 регионах России с общей суммой займов 34,7 млрд руб. Реализация проектов позволит привлечь в реальный сектор экономики, помимо займов ФРП, 108 млрд руб. и создать более 12,4 тыс. рабочих мест. Общая стоимость реализации проектов превышает 142,7 млрд руб.

gmpnews