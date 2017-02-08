В Израиле идет расследование в отношении фармацевтического гиганта Teva

Израильская полиция проводит расследование в отношении Teva Pharmaceutical Industries, подозревая фармацевтического гиганта в подкупе чиновников за рубежом, в том числе в России, сообщила газета «Гаарец».

В конце прошлого года компания и ее стопроцентная «дочка» в РФ согласились заплатить США на основании внесудебного соглашения почти 520 миллионов долларов по аналогичным обвинениям.

«В центре израильского расследования – подозрения в том, что компания заработала сотни миллионов долларов благодаря взяткам и подделывала документы, чтобы их скрыть», — пишет издание со ссылкой на неназванные источники.

«Согласно имеющимся в Израиле подозрениям, взятки в России и Мексике маскировались под скидки клиентам, на Украине – как расходы на маркетинг и продажи или оплату консалтинговых услуг», — сказано в статье.

Официальный представитель местной полиции не стал комментировать публикацию. «Гаарец» пишет, что сама компания подтвердила расследование в Израиле, аналогичное тому, которое было проведено в США. По итогам внесудебной сделки с американскими властями Teva тогда заявила, что инкриминированные ей эпизоды затрагивали «прошедшие периоды» и не имеют отношения к ее текущей деятельности.

РИА Новости