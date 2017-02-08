Чистая прибыль Sanofi в 2016 г выросла на 9,8%

Чистая прибыль французской фармацевтической компании Sanofi, приходящаяся на акционеров, по итогам 2016 года увеличилась на 9,8% и составила 4,709 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на акцию достигла 3,66 евро против 3,28 евро по итогам 2015 года. Выручка от продаж снизилась на 0,7% — до 33,821 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Sanofi выросла в 2,4 раза год к году — до 790 миллионов евро. В пересчете на акцию прибыль составила 0,62 евро против 0,26 евро за аналогичный период прошлого года. Квартальная выручка от продаж увеличилась на 3,3% — до 8,867 миллиарда евро. При этом объем продаж компании в России по итогам четвертого квартала вырос на 3% — до 178 миллионов евро.

«2016 год был очень напряженным для Sanofi, поскольку мы следовали нашей стратегии развития бизнеса до 2020 года», — приводятся в отчетности слова генерального директора Sanofi Оливье Брандикура (Olivier Brandicour

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