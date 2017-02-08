Квартальная выручка Gilead Sciences упала на 14% г/г

Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences зафиксировала снижение квартальной прибыли в связи с падением продаж препаратов для лечения гепатита С.

Так, в четвертом квартале чистая прибыль компании уменьшилась с $4,68 млрд или $3,18 на акцию годом ранее до $3,12 млрд или $2,34 на акцию. При этом скорректированная прибыль на акцию составила $2,70 при средних прогнозах аналитиков на уровне $2,61 на одну бумагу.

Выручка за рассматриваемый период сократилась на 14% г/г до $7,32 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $7,15 млрд. Тем временем, продажи препарата Харвони упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза до $1,64 млрд, а продажи Совальди рухнули с $1,55 млрд до $541 млн.

finam