«ЭГИС» расширяет гинекологический и дерматологический портфели в России

Соглашение с хорватской компанией «Ядран» (JGL) о приобретении препарата Д-Пантенол и ряда продуктов гинекологического направления позволяет «ЭГИС» предложить россиянам высококачественные продукты, ориентированные на поддержку здоровья. Дополняя свою линейку широко известных препаратов новыми брендами, «ЭГИС» подтверждает их высокое качество на мировом уровне.

«Мы работаем на российском фармацевтическом рынке более 60 лет. На протяжении всего этого времени мы придерживаемся стратегии партнерства, в основе которой лежат обязательства сделать доступными широкому кругу россиян новейшие методы лечения и лекарственные препараты самого высокого качества», – прокомментировал Иштван Ходас, генеральный директор компании «ЭГИС».

Данная сделка также включает в себя передачу прав на пять позиций популярного препарата Д-Пантенол, улучшающего регенерацию поврежденной кожи. В России Д-Пантенол является вторым по объемам продаж брендом в сегменте декспантенолов. Бренд максимально соответствует специфике деятельности «ЭГИС» и наилучшим образом дополняет существующий ассортимент продукции компании. Решение о расширении продуктового портфеля также обусловлено традиционно тесными связями «ЭГИС» с профессиональным медицинским сообществом и доверием российских пациентов к продукции «ЭГИС».

Опираясь на свои накопленные знания и опыт в существующих терапевтических областях, компания «ЭГИС» также приобрела портфель продуктов гинекологического направления «Ядран». Портфель включает в себя: Вагилак капсулы – оральный пробиотик, предназначенный для восстановления микрофлоры влагалища, Вагилак жидкое мыло и гель для интимной гигиены, биологически активную добавку Феминал для уменьшения нежелательных климактерических симптомов, препарат Фолацин (фолиевая кислота). Сделка позволяет компании «ЭГИС» обеспечить российских пациентов наиболее широким ассортиментным предложением для профилактики и лечения гинекологических заболеваний.

Приобретения являются частью стратегического развития и укрепления позиций «ЭГИС» в России, которая рассматривается компанией в качестве главного партнера. «Теперь мы способны обеспечить доступность приобретенных высококачественных продуктов по всей стране. Наша цель неизменна: мы и далее собираемся искать возможности расширения своего продуктового портфеля в России», – добавил Тамаш Эндреньи, генеральный директор компании «ЭГИС» в России. Поставки приобретенных препаратов в Россию начались в феврале 2017 года.

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия), штаб-квартира располагается в Будапеште, Венгрия, известная на международном рынке своими технологиями производства, отвечающие мировым стандартам, и высококачественными препаратами, которые широко применяются в современной терапии и способствуют улучшению качества жизни пациентов и ее продолжительности. В 2015/2016 году компания вывела 7 новых линеек препаратов. В настоящее время ассортимент продукции «ЭГИС» насчитывает 595 препаратов, которые относятся к 161 продуктовой линейки.

JGL («Ядран» Галенский Лабораторий) — это хорватская фармацевтическая компания, головной офис которой находится в городе Риека, Хорватия. Деятельность компании сфокусирована на разработке и производстве лекарственных средств с высокой добавленной стоимость, которые используются в офтальмологии и оториноларингологии.

gmpnews