Ингавирин® компании «Валента» стал лидером рынка противовирусных средств в России

По результатам аудита аналитического агентства DSM Group препарат Ингавирин® компании «Валента» стал лидером среди противовирусных средств для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ в стоимостном объёме продаж в аптечных учреждениях России в 2016 году — по сравнению с 2015 годом продажи препарата выросли на 68%.

Также в 2016 году было реализовано более 13 миллионов упаковок Ингавирин® — это рекордное количество упаковок за всю историю бренда.

Препарат Ингавирин® является одним из самых высокопотенциальных продуктов в портфеле компании «Валента» в области иммунологии и вирусологии. Предназначенный для лечения гриппа и ОРВИ, он обладает противовирусным и противовоспалительным действием, подавляя размножение вирусов и прекращая их распространение по организму больного.

ПАО «Валента Фарм» – российская фармацевтическая компания, основанная в 1997 году. Входит в ТОП-3 российских фармацевтических предприятий. «Валента» занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др. Портфель препаратов компании представлен такими известными брендами, как Ингавирин®, Граммидин®, Тримедат®, Экспортал®, Диоксидин®, Тералиджен®, Феназепам®, Пантокальцин®, Аминазин®, и др.

gmpnews