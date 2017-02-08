Региональные фармации вдвое увеличили закупки в конце 2016 года

Региональные государственные аптечные сети вдвое увеличили объем закупок лекарств по закону 223-ФЗ. Сумма тендеров, прошедших в конце 2016 года достигла 80 млрд рублей, подсчитали аналитики Headway company. Закупившись впрок, госзаказчики откладывают необходимость переходить на закупки по 44-ФЗ, который требует обязательного проведения конкурса и не позволяют закупать препараты по торговым наименованиям.

С 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон № 321, который внес кардинальные изменения в работу государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУПов и МУПов). Раньше они проводили свои госзакупки в соответствии законом 223-ФЗ, позволявшим договариваться с конкретным поставщиком, а теперь они переходят на работу по 44-ФЗ, который требует обязательного проведения конкурса.

В индустрии здравоохранения эти изменения затронули в первую очередь региональные фармации – предприятия, которые управляют государственными аптечными сетями. Именно на эти учреждения приходилась львиная доля закупок лекарственных средств по 223-ФЗ.

По данным Headway company, в конце 2016 года госзаказчики сделали закупки с датой поставки на 2017 год, которые по сумме в два раза превысили объем контрактов, заключенных в конце 2015 года с исполнением в 2016 году.

Общая сумма контрактов на 2017 год достигла 80 млрд рублей, из них 95% пришлось на два десятка региональных и муниципальных фармаций, которые решили запастись нужными препаратами, пока есть возможность работать по более либеральному для закупщика закону 223-ФЗ.

«В конце 2016 года мы провели большую работу и закупили по 223-ФЗ все необходимое впрок. Благодаря этому мы протянем еще год-два», — говорит менеджер ОГУП «Липецкфармация». По словам собеседника Vademecum, поставки будут происходить в течение 2017 и 2018 года.

«Наши полки не пустуют, но только благодаря тому, что мы сделали крупные закупки в 2016 году», — подтвердил на условиях анонимности менеджер «Нижегородской областной фармации».

Сейчас проходит публичное обсуждение законопроект депутата Госдумы Александра Носова, согласно которому ГУПы и МУПы, осуществляющие фармацевтическую деятельность, могут вернуться в юрисдикцию 223-ФЗ. В фармациях рассчитывают, что эта поправка вступит в силу прежде, чем запасы предприятий иссякнут.

«Перейти на 44-ФЗ для предприятия, которое ведет коммерческую деятельность – это подписать приговор», — категорично заявляют в одной из фармаций.

В соответствии с 44-ФЗ сети обязаны делать закупки по МНН и не имеют право указывать торговые наименования препаратов.

«Поставщик привезет то торговое наименование, какое захочет, а мы не сможем это оспорить. А ведь многие люди не захотят покупать более дешевый дженерик дротаверин вместо известного бренда «Но-шпа». У нас снизится ассортимент и, следовательно, продажи», — считает представитель ОГУП «Липецкфармация».

Кроме того, закупки по 44-ФЗ занимают больше времени, чем по 223-ФЗ.

«Процедура проведения электронного аукциона [по 44-ФЗ] от даты размещения закупки в плане-графике до заключения контракта составляет от 42 до 60 дней», — указано в пояснительной записке к законопроекту депутата Носова. При заказе по 223-ФЗ от заказа до поставки проходит в среднем семь дней, сравнивают авторы записки.

«С такой скоростью мы не сможем конкурировать с коммерческими сетями», — говорит представитель одной из региональных аптечных сетей.

Еще один способ уйти из-под 44-ФЗ – акционирование. Как стало известно в декабре 2016 года, правительство Красноярского края рассматривает с этой целью возможность акционирования госпредприятия «Губернские аптеки», которое планируется завершить осенью 2017 года.

По данным «VM-Навигатор», в ТОП-200 аптечных сетей по итогам первой половины 2016 года входят 19 ГУПов и МУПов.

vademec