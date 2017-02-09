Выручка ГК «Протек» в 2016 году выросла почти на 24%

Консолидированная выручка российской группы компаний «Протек» в 2016 году выросла на 23,8% по сравнению с 2015 годом и достигла 241,76 млрд рублей. Выручка группы за IV квартал 2016 года увеличилась на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 72,3 млрд рублей.

«Рост консолидированной выручки группы компаний был обусловлен увеличением выручки всех сегментов: «Розница» (32,6% за 12 месяцев и 40,6% за IV квартал 2016 года), «Дистрибуция» (25,5% за 12 месяцев и 19,7% за IV квартал 2016 года) и сегмента «Производство» (23,3% и 1,5% соответственно). Фармацевтический рынок в IV квартале 2016 года прирос на 20,2% в рублях и на 21,3% в упаковках, за 12 месяцев 2016 года рост составил 6,4% в рублях и 0,8% в упаковках, по данным DSM Group. Менеджмент ПАО «Протек» удовлетворен результатами деятельности группы компаний», – пояснил президент ГК «Протек» Вадим Музяев.

Доля сегмента «Дистрибуция» в общем объеме выручки группы за 2016 год составила 80,6%, сегмента «Розница» – 15,3%, «Производство» – 4,1%.

«Общее число розничных точек по состоянию на 31 декабря 2016 года составило 1 768. В течение 12 месяцев 2016 года было органически открыто 396 аптек, 89 аптек было закрыто. В течение IV квартала 2016 года было органически открыто 79 аптек, 16 аптек было закрыто», – говорится в пресс-релизе компании.

В октябре 2016 года стало известно о планах «Протека» создать собственный маркетинговый союз аптек «ПроАптека». Участники планируют получать дополнительный доход, в частности, от улучшения закупочных условий «Протека» и маркетинговых программ производителей, пообещали в компании.

В ГК «Протек» входят фармдистрибьютор ЗАО «Фирма ЦВ «Протек», аптечная сеть «Ригла», производственная компания ЗАО «ФармФирма «Сотекс» и другие.

vademec