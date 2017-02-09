«Роста» выиграла иск к учредителю газеты «Ведомости»

ЗАО «Роста», головная компания одноименной фармацевтической группы, выиграло иск о защите деловой репутации к учредителю газеты «Ведомости» АО «Бизнес Ньюс Медиа». Поводом для судебного разбирательства стал материал «Ведомостей» о возможном объединении групп «Роста» и «36,6».

Во вторник, 7 февраля, Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск «Росты» к АО «Бизнес Ньюс Медиа», рассказал Vademecum первый вице-президент «Росты» Александр Тарасов. Юрист «Бизнес Ньюс Медиа» Анна Крючкова подтвердила эту информацию, отметив, что в компании будут готовы давать более подробные комментарии только после получения определения суда.

В картотеке арбитражных дел не опубликовано исковое заявление «Росты». Однако из материалов дела следует, что «Роста» подавала иск о защите деловой репутации, в котором требовала признать некоторые сведения не соответствующими действительности. Иск касается материала «Ведомостей» о возможном слиянии групп «36,6» и «Роста», пояснил Александр Тарасов. 15 августа 2016 года в газете «Ведомости» и ряде других СМИ появилась информация о возможном объединении компаний. Газета «Ведомости» тогда ссылалась на несколько неназванных источников. «36,6» и «Роста» официально опровергали информацию о слиянии.

Первый иск «Росты» к «Бизнес Ньюс Медиа» был зарегистрирован 23 августа 2016 года. Однако суд вернул его истцу, отметив, что подобные заявления суд принимает только после попытки досудебного урегулирования спора.

Следующий иск, решение по которому суд принял 7 февраля, был подан 29 сентября. В нем «Роста» требовала признать отдельные фрагменты статьи не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию истца, прекратить их распространение и опубликовать опровержение, пояснили в компании. Истец также требовал возместить его судебные расходы. Из резолютивной части решения суда следует, что суд первой инстанции удовлетворил все требования «Росты».

Группа «Роста» занимается дистрибуцией, розничной торговлей (сети «Первая помощь», «Радуга» и «Ладушка»), производством (завод «Радуга продакшн»). Аптечные сети группы заняли шестое место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей за первое полугодие 2016 года» с совокупной выручкой 10,7 млрд рублей.

Кроме того, ЗАО «Роста» заняло 23-е место в рейтинге Vademecum «TOП100 дистрибьюторов бюджетного рынка» с выручкой 2,2 млрд рублей в 2015 году.

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