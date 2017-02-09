Два дочерних предприятия Гриндекс получили российские сертификаты GMP

АО «Таллиннский фармацевтический завод» (Эстония) и «HBM Pharma» (Словакия) получили российские сертификаты Надлежащей производственной практики (GMP – Good Manufacturing practice).

Директор по качеству АО Гриндекс, доктор химических наук Юрис Хмельницкис указывает, что получение сертификатов Надлежащей производственной практики является очень позитивным событием для всего концерна Гриндекс, способствующим успешному импорту продукции на Российский рынок как в 2017 году, так и впредь.

Данный сертификат является доказательством высокой производственной культуры, показывающим, что на предприятии действует грамотно спланированная и реализованная система качества, а также, данный сертификат является гарантией качества лекарств. Европейский сертификат НПП у дочерних предприятий Гриндекс имелся уже давно, благодаря чему продукция экспортировалась в разные страны Европейского союза, и за его пределы, в том числе в Россию. Однако, начиная с 2016 года ситуация изменилась — иностранных производителей лекарственных препаратов, желающих распространять свою продукцию на территории Российской Федерации, обязали получать российский сертификат НПП, в противном случае производителю запрещалось регистрировать новые препараты на данном рынке. В свою очередь, начиная с 1 января 2017 года, производители, не имеющие сертификата НПП, не могут перерегистрировать уже существующие на рынке лекарства.

«В течение трех дней представители инспекции из России осуществляли проверки на каждом из предприятий — АО «Таллиннский фармацевтический завод» и «HBM Pharma», и пришли к выводу, что стандарты качества продуктов полностью соответствуют требованиям российской НПП, — утверждает Ю. Хмельницкис, — мы можем гордиться тем, что оба наших завода прошли проверку, так как далеко не всем иностранным производителям лекарств удалось достигнуть таких результатов. Понятно, что решение об обязательной сертификации направлено на развитие внутреннего рынка России, поэтому, мы его восприняли как очередной барьер, который удалось успешно преодолеть, не ограничивая объемы экспорта.»



Сертификат Надлежащей производственной практики выдан на 3 года и будет действителен до 2019 года.

АО «Таллиннская фармацевтическая фабрика» специализируется на производстве мазей. Фабрика оснащена новым оборудованием, позволяющим повысить производительность и качесвто продукции. На фабрике производят признанные пациентами и врачами уникальные мази Випросал® и Капсикам®.

Предприятие «HBM Pharma» было создано 1992 году, и все его производственные процессы соответствуют требованиям ЕС и стандартам Надлежащей производственной практики. Производственная мощность „HBM Pharma” – 60 млн. ампул и 400 млн. таблеток в год.

gmpnews