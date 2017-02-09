Прибыль производителя ботокса Allergan в 2016 году выросла в 3,8 раза

Чистая прибыль ирландской компании-производителя ботокса Allergan по итогам 2016 года выросла в 3,8 раза, до 14,979 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 38,18 доллара против 10,01 доллара годом ранее. Выручка Allergan выросла в годовом выражении на 14,8%, до 14,570 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания Allergan зафиксировала прибыль в годовом выражении на уровне 1,2 миллиона долларов против убытка в 629,3 миллиона долларов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 0,20 доллара против убытка в 1,78 доллара годом ранее. При этом аналитики ожидали разводненную прибыль компании на уровне 3,76 доллара за акцию. Выручка Allergan за квартал при этом выросла на 7,2%, до 3,864 миллиарда долларов.

Компания связывает рост выручки с хорошими показателями ключевых брендов и с запуском новых продуктов.

«2016 год стал для компании трансформационным. В настоящее время мы являемся лидером на биофармацевтическом рынке», — приводятся в релизе слова генерального директора Allergan Брента Саундерса (Brent Saunders).

По итогам 2017 года компания ожидает выручку на уровне 15,5-15,8 миллиарда долларов. Чистый убыток на акцию ожидается на уровне 1,8-1,3 доллара. По итогам первого квартала 2017 года Allergan прогнозирует выручку в 3,5 миллиарда долларов.

В июле 2015 года Teva достигла соглашения с Allergan plc о приобретении Allergan Generics. Сделка была закрыта в августе 2016 года. Teva заплатила за приобретение 33,43 миллиарда долларов денежными средствами. Allergan также получила около 100 миллионов акций Teva. В декабре Allergan достигла соглашения о покупке у американской Acelity L.P. Inc. компании LifeCell, занимающейся регенеративной медициной, за 2,9 миллиарда долларов.

Основанная в 1983 году, компания Allergan является международной фармацевтической компанией, сфокусированной на разработке, производстве и запуске в серийное производство различных средств лечения. В частности, в линейку продукции компании входит препарат Botox. По состоянию на декабрь 2016 года штат компании составлял около 16 тысячи человек. Штаб-квартира компании расположена в Дублине, Ирландия. Компания работает на территории около 100 стран.

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