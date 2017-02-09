Гипогликемические пероральные препараты оказались безопаснее инсулина

Для пациентов с диабетом 2 типа применение гипогликемических пероральных лекарственных препаратов связано с более низким риском летального исхода, развития сердечно-сосудистых заболеваний и гипогликемии, чем терапия инсулином. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в Diabetes, Obesity and Metabolism.

Авторы работы изучили медицинские данные почти 22 тыс. пациентов, проходивших терапию инсулином или ингибиторами натрийзависимого котранспортера глюкозы 2-го типа и ингибиторами дипептидилпептидазы-4. В среднем терапия продолжалась 1,5 года.

Ученые выяснили, что использование пероральных гипогликемических ЛС по сравнению с терапией инсулином на 44%, 15% и 74% снижало показатели общей летальности, сердечно-сосудистых заболеваний и гипогликемии, соответственно.

Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) представляют собой группу лекарственных средств для лечения сахарного диабета типа 2, которые снижают высокий уровень глюкозы в крови путем повышения выработки инсулина из-за увеличения концентрации инкретинов, обеспечиваемому препаратами.

Ингибиторы натрийзависимого котранспортера глюкозы 2-го типа снижают концентрацию глюкозы в крови за счет не зависимого от инсулина снижения реабсорбции глюкозы в почечных канальцах, то есть стимуляции ее выведения с мочой.

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