Минздрав предложил ограничить объем ряда лекарственных настоек

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект приказа, ограничивающий объем некоторых спиртосодержащих настоек. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для прохождения общественного обсуждения.

Проектом приказа устанавливается три возможных максимальных объема для спиртосодержащих лекарственных настоек – 25, 50 и 100 мл, пишет РБК. Для настоек на плодах боярышника, шиповника, клюквы, валерианы, пустырника и других устанавливается объем 25 мл. Продажу экстрактов календулы, ромашки, эвкалипта и эхинацеи предлагают ограничить объемом 50 мл.

Настойки c содержанием корневищ куркумы, корней дягиля, плодов апельсина кюрасао, а также эликсиры шиповника, мелиссы, аниса, мяты и хмеля подлежат ограничению в объеме до 100 мл.

В январе правительство направило положительный отзыв на внесенный почти год назад в Госдуму законопроект, который серьезно ужесточает наказание за незаконное производство и продажу спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции. Кроме того, в конце января был на 60 дней продлен запрет Роспотребнадзора на реализацию спиртосодержащей продукции в России, введенный еще в декабре прошлого года. Поводом для этого запрета послужило массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутской области, в состав которого входили метанол и антифриз. После употребления концентрата скончались 77 человек.

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