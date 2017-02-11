Кандидат в министры здравоохранения США Том Прайс прошел голосование в сенате

Член Палаты представителей Конгресса США, кандидат на пост министра здравоохранения и социальных служб страны Том Прайс прошел процедурное голосование в сенате – за него проголосовал 51 сенатор, против – 48.

Теперь Прайсу предстоит пройти окончательное голосование, которое состоится в пятницу, 10 февраля.

Томас Прайс родился в городе Лансинге, штат Мичиган, учился в медицинской школе и Мичиганском университете, закончил ординатуру на медицинском факультете Университета Эмори в Атланте, после чего возглавил ортопедическую клинику в Атланте.

Прайс известен как ярый противник системы обязательного медицинского страхования Obamacare, введенной администрацией Барака Обамы. После своего назначения он должен решить вопрос о ликвидации этой системы.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что пойдет навстречу своему предшественнику Бараку Обаме в вопросе частичного сохранения положений закона об обязательном медицинском страховании. В частности, избранный президент заявил о возможном сохранении по меньшей мере двух положений программы Obamacare: речь идет о запрете для страховых компаний отказывать в предоставлении страховки по состоянию здоровья, а также о предоставлении возможности родителям распространять действие страховых полисов на своих детей.

Источник: Washington Examiner

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