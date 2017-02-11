В Рязанской области построят завод по производству препаратов плазмы крови

Российский поставщик лекарств и медизделий ОАО «Фармимэкс» совместно со шведской фармкомпанией Octapharma инвестирует 6 млрд рублей в создание фармацевтического завода по производству полного цикла препаратов на основе плазмы крови в Скопинском районе Рязанской области.

Строительство фармзавода должно начаться в 2017 году, а выход предприятия на полную мощность запланирован на 2022 год.

На заводе будет запущено производство полного цикла препаратов на основе плазмы крови, в том числе раствора человеческого альбумина и концентрата протромбинового комплекса по технологиям Octapharma.

Кроме того, в регионе будут созданы восемь центров сбора плазмы крови и проведена модернизация существующих станций переливания крови мощностью 600 тонн плазмы в год.

«Для нас очень важно, что компания планирует развиваться в регионе, таким образом, продолжается формирование медицинского кластера. У нас есть завод «Форт», ряд других профильных предприятий. Новый проект успешно дополнит действующие производства», – пояснил губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

Согласно распоряжению Правительства РФ, Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») является единственным поставщиком препаратов плазмы крови в 2017 году. Кроме того, кабмин решил передать корпорации «Ростех» недостроенный завод по переработке препаратов крови «Росплазма» в Кирове, который войдет в состав «Нацимбио». Согласно планам компании, завод должен быть достроен к 2019 году.

Строительство «Росплазмы» началось в 2006 году, подрядчиком по контракту выступила немецкая инжиниринговая компания «ГЛАТТ Инженертехник ГмбХ», однако работы были полностью остановлены в 2010 году. Осенью 2015 года Тверской районный суд Москвы вынес постановление об аресте гендиректора Glatt Ingenieurtechnik GmbH Райнхарда Бебера и члена совета директоров компании по странам СНГ Лутца Хайнцля. Следователи обвинили топ-менеджмент компании в хищении 3,5 млрд рублей при строительстве. В результате завод было решено передать «Ростеху».

ПАО «Фармимэкс» – российский поставщик лекарств и медизделий. Компания вошла в рейтинг РБК «500 лидеров российского бизнеса» и заняла в нем 414-е место с выручкой 21 млрд рублей за 2015 год.

Источник: ИА «Интерфакс»

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