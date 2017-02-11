Скворцова поручила разобраться с дефицитом лекарств от ВИЧ

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору собрать информацию о наличии антиретровирусных (АРВ) препаратов в регионах.

«Все поступающие в Росздравнадзор обращения граждан по вопросам лекарственного обеспечения антиретровирусными препаратами рассматриваются специалистами службы оперативно. В связи с тем что за последнюю неделю на электронный адрес руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко поступило две жалобы из Алтайского края, принято решение о проведении территориальным органом Росздравнадзора по Алтайскому краю надзорных мероприятий по изложенным фактам», – говорится на сайте ведомства.

По данным Росздравнадзора, в 2016 году на «горячую линию» ведомства, принимающую жалобы на проблемы с выпиской лекарств, поступило 3 492 обращения, 1 704 из которых обработаны в экстренном порядке, а остальные переданы в регионы.

По данным Международной коалиции по готовности к лечению, с декабря 2016 года на сайт pereboi.ru, созданный для сбора обращений и анализа ситуации с обеспечением пациентов антиретровирусной терапией в регионах, поступило 49 сообщений, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2015 года.

В организации сообщили, что в Алтайском крае отсутствуют необходимые препараты, а пациентам предлагают приобретать лекарства самостоятельно. В связи с этим организация попросила Минздрав провести оценку имеющихся остатков АРВ-препаратов в региональных СПИД-центрах с учетом уже использующихся схем лечения и поступления новых пациентов, которые должны начать терапию в ближайшее время, а также докупить необходимые лекарства. Дефицит препаратов, по мнению пациентской организации, связан с переходом на централизованную схему закупки лекарств от ВИЧ. Всего на эти цели в 2016 году было выделено 15 млрд рублей.

Источник: Росздравнадзор

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