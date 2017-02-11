Виктор Дмитриев о маркировке, принудительном лицензировании и специнвестконтрактах

8 февраля в офисе Франко-Российской Торгово-промышленной палаты состоялось заседание Комитета по здравоохранению с участием АРФП и представителей фармацевтических и юридических компаний, где Генеральный директор Ассоциации Виктор Дмитриев выступил с докладом о новеллах госрегулирования и главных трендах фармацевтического рынка в 2017 году.

Оттепель в отношениях России и Америки, которая с недавних пор стала реальной перспективой, будет сказываться и на фармрынке: по словам Виктора Дмитриева, компания Эббот, локализовавшаяся в России, стала лишь первой ласточкой. Поток американских инвестиций в отрасль будет только расти и составит серьезную конкуренцию европейским инвесторам, — предположил докладчик.

Большой интерес участников вызвал доклад главы АРФП о старте пилотного проекта по маркировке лекарств с 1 февраля этого года в рамках исполнения Постановления Правительства РФ №62. «Как эксперимент будет складываться, мы пока точно сказать не можем, но есть определенные сроки его проведения и сроки, в которые Минздрав и Минпромторг должны отчитаться о результатах пилота, его положительных сторонах, рисках и стоимости, что тоже немаловажно», — отметил он. Многих производителей (как и население в целом) волнует вопрос влияния маркировки на стоимость продукции.

«Компании оценивают стоимость внедрения системы маркировки по-разному: Штада прогнозирует увеличение себестоимости одной упаковки на 20 копеек; некоторые заявляют о 20%, хотя эта цифра вообще некорректна: стоимость нанесения маркировки на препараты любой ценовой категории примерно одинакова. Пожалуй, главная зона риска – это рентабельность производства лекарств низкого ценового сегмента. Во-первых, здесь удорожание может действительно доходить до 20%, а во-вторых, не стоит забывать, что многие производители дешевых лекарств – это компании «советского наследия» и зачастую установка оборудования для маркировки на таких предприятиях крайне затруднительна чисто технически из-за ограничения производственных площадей», — рассказал Виктор Дмитриев.

Генеральный директор АРФП рассказал и о других законодательных инициативах ФОИВов. Принудительное лицензирование, проект закона о котором инициирован ФАС РФ, по мнению Ассоциации – необходимая, но требующая строго регламентированного применения мера.

«Мы должны не допускать критической ситуации, а четко прописать в законодательстве следующие условия: в каких конкретных случаях применять механизм принудительного лицензирования, какую компенсацию получит патентообладатель и какими критериями руководствоваться при выборе компании, производящей продукт по принудительному лицензированию. Ответить на эти вопросы и имплементировать решения в существующее законодательство нужно, не дожидаясь, пока “грянет гром”», — считает Виктор Дмитриев.

Кроме того, докладчик рассказал о результатах совещания в Минпромторге по вопросу специнвестконтрактов.

«СПИК – это механизм прихода инвестиций в промышленность. Единственное, что он гарантирует на 100% — это льготный налоговый режим на определенный период. Для многих компаний, которые приходят в Россию, важен вопрос локального статуса препарата. АРФП готова поддержать идею о присвоении “локальности” с момента подписания СПИКа, если в Россию приходит инновационный препарат, здесь не производящийся. Но если речь идет о приходе очередного дженерика, который уже производится в РФ, мы выступаем категорически против. У нас достаточно много локализованных инвесторов-производителей дженериков, и заводить им нового конкурента на льготных условиях не стоит», — пояснил он.

Руководитель российской практики в области фармацевтики, медицины и биотехнологий, партнер московского офиса Dentos Анна Макдоналд и Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев также обсудили перспективу интернет-торговли лекарствами. По словам Анны Макдоналд, проект изменений в 61-ФЗ, которые легализуют дистанционную продажу ЛС, уже находится на согласовании в Администрации Президента. Расчетный срок принятия изменений – октябрь 2017 года. Глава АРФП отметил, что к разрешению интернет-торговли надо подходить взвешенно и крайне осторожно, иначе Россия рискует повторить опыт Америки, которая разрешила дистанционную продажу лекарств и «выпустила джина из бутылки», т.к. весь фальсификат ушел в Интернет.

В завершение выступления Виктор Дмитриев пригласил компании на совместную конференцию АРФП и AIPM «Госрегулирование и российская фармпромышленность: продолжение диалога», где будут обсуждаться актуальные отраслевые вопросы, в том числе работа единого рынка ЕврАзЭС.

gmpnews