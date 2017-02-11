К концу года в Узбекистане запустят более 30 новых фармпредприятий

На сегодняшний день доля отечественной продукции на фармацевтическом рынке страны превысила 50%. К концу года этот показатель планируется довести до 70%.

Руководитель ГАК «Узфармсаноат» Мирзанозим Дусмуратов в рамках «Открытого диалога» отметил, что на данный момент в стране функционируют порядка 140 фармацевтических предприятий, которые производят более 2 тысяч наименований лекарственных препаратов.

«Понятно, что это недостаточный уровень, и в целях обеспечения реального импортозамещения отрасль должна получить интенсивное развитие. С этой целью Президентом за короткий срок издан ряд документов, предоставляющих конкретные льготы фармпроизводителям. Эти условия позволят уже в этом году ввести в строй еще 33 крупных фармацевтических предприятий», — прокомментировал Дусмуратов.

По словам председателя «Узфармсаноат», до конца года доля отечественной продукции на внутреннем рынке приблизится к 70%. Кроме того, глава ведомства отметил, что в текущем году за счет локализации производства расширится и перечень препаратов, отпускаемых по фиксированным ценам. Также, по словам Дусмуратова, перспективы у отрасли хорошие, и цены на отечественные препараты со временем будут только снижаться.

Председатель госкомпании, привел статистические данные, согласно которым в 2016 году отечественными предприятиями было выпущено продукции в эквиваленте на $340 млн. Учитывая, что местные препараты на порядок дешевле импортных, Дусмуратов отметил, что уровень экономии составил порядка $700 млн. Показатели в текущем году, по прогнозам «Узфармсаноат», будут гораздо выше.

nuz.uz