Публичная декларация целей и задач Росздравнадзора на 2015 -2017 годы

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения разместила на своем официальном сайте Публичную декларацию целей и задач на 2015 -2017 годы.
Приоритетными направлениями развития Росздравнадзора на 2015 — 2017 годы определены:
- Совершенствование контрольно-надзорной деятельности
- Повышение публичности и открытости деятельности Службы
- Участие в государственных программах и проектах федерального уровня
Среди задач контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора можно выделить:
- Расширение взаимодействия с Федеральной таможенной службой по проведению мероприятий, направленных на пресечение ввоза в Российскую Федерацию недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств и медицинских изделий
- Осуществление интеграции Автоматизированной информационной системы Росздравнадзора с единым реестром проверок Генеральной прокуратуры
Для реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года Росздравнадзор предлагает:
- Создание современных лабораторных комплексов в каждом федеральном округе
- Внедрение неразрушающих экспресс- методов контроля качества лекарственных средств
- Организацию передвижных экспресс-лабораторий на базе лабораторных комплексов