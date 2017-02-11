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Публичная декларация целей и задач Росздравнадзора на 2015 -2017 годы

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения разместила на своем официальном сайте Публичную декларацию целей и задач на 2015 -2017 годы.

Приоритетными направлениями развития Росздравнадзора на 2015 — 2017 годы определены:

  • Совершенствование контрольно-надзорной деятельности
  • Повышение публичности и открытости деятельности Службы
  • Участие в государственных программах и проектах федерального уровня

Среди задач контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора можно выделить:

  • Расширение взаимодействия с Федеральной таможенной службой по проведению мероприятий, направленных на пресечение ввоза в Российскую Федерацию недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств и медицинских изделий
  • Осуществление интеграции Автоматизированной информационной системы Росздравнадзора с единым реестром проверок Генеральной прокуратуры

Для реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года Росздравнадзор предлагает:

  • Создание современных лабораторных комплексов в каждом федеральном округе
  • Внедрение неразрушающих экспресс- методов контроля качества лекарственных средств
  • Организацию передвижных экспресс-лабораторий на базе лабораторных комплексов

gmpnews

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Февраль 10, 2017 | Просмотров: 17 | Тема: | Категория: Новости