Гомеопатия – не последняя жертва комиссии РАН по борьбе с лженаукой К концу года в Узбекистане запустят более 30 новых фармпредприятий » Публичная декларация целей и задач Росздравнадзора на 2015 -2017 годы Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения разместила на своем официальном сайте Публичную декларацию целей и задач на 2015 -2017 годы. Приоритетными направлениями развития Росздравнадзора на 2015 — 2017 годы определены: Совершенствование контрольно-надзорной деятельности

Повышение публичности и открытости деятельности Службы

Участие в государственных программах и проектах федерального уровня Среди задач контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора можно выделить: Расширение взаимодействия с Федеральной таможенной службой по проведению мероприятий, направленных на пресечение ввоза в Российскую Федерацию недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств и медицинских изделий

Осуществление интеграции Автоматизированной информационной системы Росздравнадзора с единым реестром проверок Генеральной прокуратуры Для реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года Росздравнадзор предлагает: Создание современных лабораторных комплексов в каждом федеральном округе

Внедрение неразрушающих экспресс- методов контроля качества лекарственных средств

Организацию передвижных экспресс-лабораторий на базе лабораторных комплексов gmpnews