Российское подразделение STADA получит доступ к крупнейшему источнику мировой научной информации

Elsevier — ведущий мировой поставщик научных, технических и медицинских информационных продуктов и услуг, объявил о начале сотрудничества с российским подразделением фармацевтической компании STADA. Доступ к качественной научной информации из рецензируемых источников и достоверным данным является одним из необходимых условий развития направлений поиска, оценки, разработки и развития продуктов компании.

Елена Белякова, директор департамента стратегического планирования компании STADA:

«Наша компания стремится быть в курсе актуальных научных трендов, и данное сотрудничество позволит нам, в первую очередь, повысить уровень медицинской аналитики для принятия бизнес-решений. Работа с базой ScienceDirect — это возможность получить дополнительную экспертизу в области оценки рисков при тестировании идей новых продуктов или нового позиционирования, проведении доклинических и клинических исследований, получении информации об актуальных направлениях проведения исследований в области лечения и профилактики различных заболеваний, а также в целом отслеживании тенденций в области медицинских знаний».

Данные из лучших научных журналов Elsevier на платформе ScienceDirect будут внедрены в процесс оценки перспективности продуктов и в работу с OL по актуальным медицинским вопросам, повышая эффективность стратегии развития портфеля компании STADA.

Сергей Ревякин, Президент корпоративного сектора компании Elsevier в России и странах СНГ:

«Актуальность и скорость получения информации сегодня во многом определяют успех фармацевтических компаний на глобальном и локальных рынках, в особенности в сегменте дженериков. Платформа ScienceDirect позволит специалистам компании STADA получать публикации одними из первых в мире (уже сегодня — статьи 2017, 2018 и других будущих периодов), совершенствовать процессы и технологии исследований, разработки и выведения на рынок лекарственных препаратов различных АТС-классов на основе самых актуальных мировых научных знаний и достижений».

Elsevier — ведущий мировой поставщик научных, технических и медицинских информационных продуктов и услуг. Компания сотрудничает с глобальным научным сообществом, публикует более 2500 журналов и более 40 000 книжных наименований. Онлайн-решения Elsevier включают ScienceDirect, Scopus, SciVal, Reaxys, Embase, PathwayStudio, Mendeley, которые позволяют повышать продуктивность деятельности специалистов в сфере науки, образования и различных отраслях промышленности.

gmpnews