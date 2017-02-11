Рынок демонстрирует положительную динамику в упаковках впервые за последние 5 лет

На заседании РАФМ, состоявшемся 8 февраля 2016 г, ведущие эксперты аналитических компаний представили основные результаты 2016 года и дали прогноз на текущий 2017 год.

«Стабилизация и последующий рост – это то, о чем говорят в последнее время, но наш взгляд в будущее сдержанный и не оптимистичный», — отметил в начале своего выступления Глава Представительства IMS Николай Демидов.

Он подчеркнул, что сокращение доходов населения и инфляция повлияли на структуру расходов, но в то же время, в 2016 году ситуация на фармацевтическом рынке изменилась в лучшую сторону по сравнению с кризисным 2015 годом.

Позитивный тренд прошедшего года отметил Генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.

«В 2016 году рынок в упаковках демонстрирует положительную динамику впервые за последние 5 лет, — констатировал он. – Если падение рынка в натуральном выражении в прошлые годы составляло в среднем -3%, то по итогам прошедшего года был отмечен прирост продаж (+1%)».

gmpnews