НПО «Микроген» готово выпустить на рынок уникальный бактериофаг

Комбинированный препарат бактериофаг Энтеробактер поливалентный очищенный, предназначенный для лечения и профилактики инфекций, вызванных бактериями Enterobacter успешно прошел 2 стадию клинических исследований. Предварительные данные исследований доказывают безопасность и эффективность препарата на пациентах с хирургическими инфекциями, вызванными бактериями рода Enterobacter – видов E. aerogenes, E. cloacae, E. agglomerans, а также на больных с послеоперационными ранами и флегмонами после хирургической обработки.

Новый бактериофаг создан на уфимском филиале НПО «Микроген» на предприятии «Иммунопрепарат». Это первый случай в мировой практике, когда в одном препарате удалось соединить целый комплекс вирулентных бактериофагов рода Enterobacter – видов E. aerogenes, E. cloacae, E. agglomerans, очищенных от бактериальных метаболитов.

«Гнойно-воспалительные заболевания, вызванные бактериями рода Enterobacter – хирургические инфекции, заболевания уха, горла, носа, легких и плевры, урогенитальная патология, гастроэнтероколиты, дисбактериоз кишечника, инфекционные заболевания детей первого года жизни – это только небольшой список, где бактериофаг Энтеробактер будет работать в качестве монотерапии, так и в комплексе с другими препаратами, – подтвердил Алексей Ершов, начальник управления регистрации и медицинских исследований НПО «Микроген». – Мы ожидаем, что клиническое исследование завершится в конце 2017 года.

НПО «Микроген» является единственным производителем лечебных препаратов бактериофагов в мире. Специалисты компании круглогодично ведут работу по обновлению коллекции бактериофагов с целью создания эффективных в условиях антибиотико-резистентных антибактериальных препаратов.

gmpnews