Более 2 млрд рублей составили инвестиции «Фармасинтез» в два новых производства

Новые инвестиционные проекты крупнейших компаний, работающих на территории Иркутского региона, будут реализованы в текущем году. Об этом заявил 9 февраля на пресс-конференции Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он отметил, что Иркутская область смогла не только сохранить темпы роста промышленности, но и увеличить их, наращивая импортозамещающий потенциал предприятий.

Наш регион одним из первых в России в прошлом году подписал с Фондом развития моногородов соглашение о создании в Усолье-Сибирское территории опережающего социально-экономического развития. В реестр резидентов включены три компании с общим объемом инвестиций 312,4 млн рублей и количеством создаваемых рабочих мест – 106 человек. Кроме того, в 2017 году будет создан ТОСЭР в моногороде Саянске, – отметил Сергей Левченко.

Губернатор поделился планами и задачами на текущий год, особо отметив один из крупнейших инвестиционных проектов региона компании «Фармасинтез».

В 2017 году компания «Фармасинтез» планирует открытие цеха малотоннажного производства в городе Иркутске с объемом инвестиций 650 млн рублей, а также завода по производству активных фармацевтических субстанций в городе Братске с общим объемом инвестиций около 1,4 млрд рублей. Как отметил Сергей Левченко, Правительство региона активно помогает развиваться предприятию: это одна из немногих компаний, которая работает по всей территории России, а налоги платит в Иркутской области.

Необходимо заметить, что в конце 2016 года Ассоциация по сертификации «Русский регистр» провела аудит Системы менеджмента качества в компании «Фармасинтез-Тюмень». В конце января 2017 года на основании результатов данной проверки получены сертификаты о соответствии Системы менеджмента качества ООО «Фармасинтез-Тюмень» требованиям стандартов ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Это подтверждает, что Система менеджмента качества на предприятии внедрена и эффективно функционирует.

gmpnews