Квартальный убыток Allergan сократился до 70,2 млн долл.

В IV квартале 2016 г. объем продаж ирландской фармацевтической компании Allergan увеличился на 7% и составил 3,9 млрд долл., превысив прогнозы аналитиков (3,8 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Продажи препарата Botox выросли на 13,6% – до 739,3 млн долл.

Объем продаж препарата Restasis увеличился на 13% – до 393,1 млн долл.

Показатель по препарату Linzess вырос на 34% – до 173,6 млн долл.

Между тем, продажи препарата Namenda XR упали на 26% и составили 141,1 млн долл. на фоне снижения спроса.

Объем продаж новых препаратов составил 90 млн долл.

Чистый убыток составил 70,2 млн долл. против убытка 700,5 млн долл. в IV квартале 2015 г.

В 2016 г. объем продаж Allergan составил 14,6 млрд долл. против 12,7 млрд долл. годом ранее. Чистая прибыль выросла в 3,8 раза и составила 14,7 млрд долл. по сравнению с 3,7 млрд долл. в 2015 г.

По прогнозу Allergan, в 2017 г. прибыль на акцию составит 15,80–16,30 долл. при объеме продаж 15,5–15,8 млрд долл. Аналитики прогнозируют 16,01 долл. и 15,4 млрд долл. соответственно.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»