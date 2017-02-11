Правительство отложило утверждение рекомендаций по маркировке лекарств

Правительство отложило утверждение методических рекомендаций для маркировки лекарств. Об отсрочке попросил разработчик документа — Росздравнадзор, который не согласовал проект с профильными ведомствами, в том числе с Минфином, Министерством промышленности и торговли и Федеральной налоговой службой (ФНС). В связи с отсутствием утвержденных рекомендаций производители не могут начать даже закупить необходимое оборудование.

В пресс-службе Министерства финансов отказались утверждать документ, поскольку у ведомства есть замечания к составу и структуре информации, которую планируется кодировать в метке. Кроме того, ​последняя версия рекомендаций не позволяет принимать участие в эксперименте широкому кругу заинтересованных участников рынка, а ее терминология нуждается в доработке.

В Минпромторге и в ФНС пояснили, что у ведомств есть замечания к рекомендациям, поскольку они не соответствуют российскому законодательству.

Из-за отсутствия утвержденных рекомендаций производители не могут начать маркировать лекарства.

По словам представителей Росздравнадзора, эксперимент идет в соответствии с планом, а разработка рекомендаций — это подготовительный период эксперимента, который продлится до марта 2017 года. При этом документ обсуждался совместно с компаниями-участниками эксперимента, поэтому производители должны быть знакомы с его содержанием.

Планируется, что предварительную версию рекомендаций Росздравнадзор разместит для общественного обсуждения на своем сайте в середине февраля 2017 года.

Рекомендации планировалось утвердить еще 30 ноября 2016 года, однако с тех пор сам проект по маркировке лекарств был изменен. Изначально пилотный проект по маркировке лекарств планировалось запустить на препаратах, входящих в программу «Семь нозологий», при этом все траты государство брало на себя. Однако сумма получилась слишком большой, поэтому было решено участие в пилотном проекте сделать добровольным как для производителей, так и для аптечных сетей, переложив все траты на участников рынка.

Источник: РБК

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