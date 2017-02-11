Рынок зубных имплантатов в России сократился на 40% за два года

В 2015 году объем российского рынка дентальных имплантатов составил $72 млн, то есть на 40% меньше, чем двумя годами ранее. Основная причина падения рынка – сокращение платежеспособности пациентов. Ключевым драйвером роста, по прогнозам аналитиков, станет переориентация спроса на имплантаты экономкласса, доля которых уже превысила 48% от общего объема рынка, подсчитала компания «Аберкейд».

Падение российского рынка дентальных имплантатов было зафиксировано в 2015 году. Тогда объем рынка составил $72 млн, а в 2013-м этот показатель достигал $120 млн. В натуральном выражении падение объемов рынка оказалось на уровне 35% – до 540 штук в 2015 году. Так как имплантация проводится в основном в частных клиниках (и государственных на платной основе), то основным фактором стало сокращение платежеспособности населения.

Основная доля – 93% – продукции этого профиля в России приходится на импорт, более того, около 70% имплантатов российских брендов также производится за границей. Доля чисто отечественных производителей едва достигает 2%. Соответственно, на стоимости изделий и услуг отразились и колебания курса валют.

Аналитики прогнозируют, что рынок в ближайшем будущем вернется к уровню 2013 года, но спрос перераспределится в сторону имплантатов экономкласса, доля которых в 2015 году составляла 48% и будет расти.

Костяк российского рынка дентальных имплантатов составляют крупные мировые производители Nobel Biocare, Friadent (Dentsply), Osstem Implant, MIS Implants Technologies и Astra Tech AB, совокупная доля которых составляет 50%. Концентрация игроков на рынке при этом сокращается. Для сравнения: индекс Херфиндаля-Хиршмана, характеризующий уровень концентрации игроков на рынке, снизился с 1,97 тысячи пунктов в 2008 году до 275 пунктов в 2014-м.

«Успешность вывода того или иного имплантата на рынок в первую очередь зависит от информационной составляющей, а уже затем от его качественных характеристик», – отметили в «Аберкейд».

В общей сложности на российском рынке присутствуют 56 производителей, около 300 брендов и более 2,3 тысячи модификаций имплантатов.

Помимо легальных изделий, на стоматологическом рынке велика доля «серой» продукции – незарегистрированной, контрафактной и поддельной. В начале февраля 2017 года сотрудники таможни Минеральных Вод изъяли более 400 килограммов искусственных пластмассовых зубов, которые коммерческая компания (название не разглашается) пыталась незаконно ввезти в Россию из Китая.

Источник: Аберкейд

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