Прибыль GlaxoSmithKline в 2016 году снизилась почти в 8 раз

Чистая прибыль британской фармкомпании GlaxoSmithKline в 2016 году, согласно данным издания PharmaBiz, составила 1,06 млрд фунтов стерлингов ($1,32 млрд) рублей, что в 7,9 раз меньше, чем годом ранее, когда компания заработала 8,42 млрд фунтов стерлингов ($10,5 млрд).

По данным издания для инвесторов Investopedia чистая прибыль GlaxoSmithKline по итогам 2016 года составила 1,9 млрд фунтов стерлингов ($2,37 млрд).

В своей финансовой отчетности за 2016 год фармкомпания не стала раскрывать данные о чистой прибыли, однако представила информацию об объеме продаж, который по итогам 2016 года составил 27,9 млрд фунтов стерлингов ($34,85 млрд), что на 17% больше (на 6% без учета курсов валют), чем годом ранее.

Объем продаж компании за четвертый квартал 2016 года увеличился на 21% (на 3% без учета курсов валют) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,58 млрд фунтов стерлингов ($9,47 млрд).

Как следует из отчета GlaxoSmithKline, объемы продаж новых препаратов компании – лекарств от ВИЧ (Тивикай и Triumeq), респираторных препаратов (Relvar/Breo, Anoro, Incruse, Nucala) и вакцин против менингита (Bexsero и Menveo) – в 2016 году выросли более чем в два раза и составили 4,5 млрд фунтов стерлингов ($5,62 млрд), что составляет 24% от всех продаж препаратов компании в 2016 году.

GlaxoSmithKline – британская фармацевтическая компания, созданная в 2000 году путем объединения Glaxo Wellcome Plc и SmithKline Beecham Plc. GSK производит препараты для лечения астмы, рака, инфекций, психических расстройств, диабета. Выручка компании в 2015 году составила 23,9 млрд фунтов стерлингов, а прибыль – 8,4 млрд фунтов. Генеральным директором компании с марта 2017 года станет Эмма Уолмсли.

Источник: Pharmbiz

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