Минздрав заинтересовался расследованием коррупционной деятельности Teva

Министерство здравоохранения РФ сотрудничало со Следственным комитетом при расследовании обвинений в подкупе высокопоставленного чиновника ведомства российской «дочкой» израильской фармкомпании Teva.

Об этом сообщила глава департамента лекарственного обеспечения Минздрава РФ Елена Максимкина. «Мы сотрудничаем со Следственным комитетом РФ. Это относится только к началу деятельности компании Teva на российском фармацевтическом рынке в период 2006–2011 годов. Фактически мы активно сотрудничаем по этой тематике… Следственный комитет, насколько я знаю, завершил работу, и было письмо о том, в какой степени передавать те материалы, которые собраны, зарубежным коллегам», – расказала Максимкина.

Расследование коррупционной деятельности Teva началось в США в 2012 году.

В декабре 2016 года Teva Pharmaceutical Industries и ее дочернее предприятие в России Teva Russia согласились выплатить почти $520 млн властям США, чтобы урегулировать претензии, связанные с подкупом государственных чиновников в России, Украине и Мексике, сообщили в Министерстве юстиции США. Тогда же российский Минздрав обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность израильской фармкомпании. В феврале расследование в отношении Teva из-за подкупа начал отдел по борьбе с мошенничеством и коррупцией полиции Израиля.

«Обратите внимание, что обвинения строятся на внутренней переписке менеджеров Teva и на рассказе самой компании. А главная задача самой Teva сейчас заключается в следующем – сказать, что они все хорошие и пушистые, что они уже очистились», — пояснил в интервью Vademecum основатель «Биотэка» Борис Шпигель, компания которого как раз в тот период времени занималась упаковкой и дистрибуцией Копаксона в России (по договору с Teva).

Teva Pharmaceutical Industries Ltd – крупный международный производитель оригинальных и воспроизведенных лекарственных препаратов. Продуктовый портфель компании включает более тысячи молекул. Штаб-квартира расположена в Израиле. Продукция компании продается более чем в 80 странах, количество сотрудников Teva составляет 58 тысяч человек. Выручка Teva в 2015 году составила $19,7 млрд.

Источник: РИА «Новости»

vademec