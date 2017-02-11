«СК-Фармация» заплатит $4 млн штрафа

Единственный дистрибьютор по закупке и обеспечению лекарствами в Казахстане ТОО «СК-Фармация» оштрафовано на $4 млн (1,3 млрд тенге) за злоупотребление доминирующим положением. Оштрафовал дистрибьютора суд по заявке Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики республики.

По данным следствия, «СК-Фармация» с 2010 по 2015 год оплачивала услуги хранения и транспортировки лекарств единым лотом, ограничивая доступ к оказанию этих услуг другим компаниям. Кроме того, компания навязывала одному из своих поставщиков – ТОО «Стофарм» – «дополнительные обязательства». Какие конкретно это были обязательства, не сообщается.

Антимонопольные органы республики провели расследование и в отношении поставщиков «СК-Фармации». «Сейчас мы проводим расследование в отношении уже поставщиков этих услуг: хранение и транспортировка лекарственных средств. Расследование завершено, материалы направлены в суд», – сообщил заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий Казахстана Рустам Ахметов. Речь идет о трех фирмах, которые поставляли препараты и оказывали услуги монополисту. Сумма ущерба от их действий пока не определена.

Проверку в компании единого поставщика больницам и поликлиникам бесплатных медикаментов поручил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. После он потребовал от нового министра здравоохранения Ельжана Биртанова обновить кадровый состав государственной компании «СК-Фармация». Руководитель «СК-Фармации» Нуржан Алибаев, который с 2015 года является председателем правления компании, был отстранен от должности.

ТОО «СК-Фармация» была создана в феврале 2009 года Правительством Республики Казахстан в структуре АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». С 2011 года компания выступает организатором закупки медицинской техники, а также лекарственных средств за счет средств республиканского бюджета для дальнейшей передачи организациям здравоохранения на условиях финансового лизинга. Компания обеспечивает 1115 медицинских учреждений.

Источник: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

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