Фармкомпании начали снижение цен на лекарства от ВИЧ

Фармацевтические компании по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начали снижать цены на лекарства для лечения ВИЧ и гепатитов. По состоянию на 9 февраля 2017 года снижены цены на 30 позиций из реестра предельных отпускных цен, сообщает пресс-служба ФАС.

«В числе первых фармкомпаний, снизивших цены, – Teva (Израиль), Sandoz (Словения), AbbVie (Германия), GlaxoSmithKline Trading (Великобритания), Roche (Швейцария), ViiV Healthcare (Великобритания), Macleods Pharmaceuticals (Индия), Panacea Biotec (Индия) и Plethico Pharmaceuticals (Индия)», – сообщили в ФАС.

В среднем снижение составило 30% от ранее зарегистрированных цен. В рублях наибольшее снижение (4,8 тысячи рублей с одной потребительской упаковки) произошло на лекарственный препарат Плевилокс в лекарственной форме «таблетки» производства индийской Plethico Pharmaceuticals, отметили в ведомстве.

В середине января 2017 года завершился второй этап мониторинга цен – ФАС проанализировала цены на 845 лекарственных препаратов для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, туберкулеза, бактериальных заболеваний. Ведомство сравнивало предельные отпускные цены в России с минимальными оптовыми ценами производителей в зарубежных странах. Как оказалось, 95 лекарств в России продаются дороже, чем в референтных странах. Среди таких препаратов оказались лекарства производства компаний Sanofi, Bayer, GSK, Roche, AbbVie, Gilead Sciences, MSD, Teva и других.

Фармкомпаниям было предложено добровольно снизить цены на эти препараты, а тем, кто откажется, ФАС пригрозила отменить регистрацию цены препарата, что будет означать фактический запрет на его обращение на территории РФ, пока производитель не зарегистрирует новую цену.

На первом этапе мониторинга ФАС анализировала цены на лекарства из перечня программы «Семь нозологий». В итоге были выявлены 48 препаратов, которые в России продаются дороже, чем в отдельных странах мира. Антимонопольная служба призывала производителей снизить цены на эти лекарства в добровольном порядке, в противном случае угрожая расследованием обоснованности цен.

В результате расследования на 39 препаратов цены были понижены производителями, один препарат лишился регистрации цены, и еще на восемь лекарств ведомство разрешило оставить цены без изменения. ФАС отказалась от своих претензий к ним из-за допущенных при мониторинге технических ошибок, пояснили в антимонопольной службе.

Источник: ФАС

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