«Единая Россия» займется мониторингом стоимости лекарств

Партия «Единая Россия» объявила, что в рамках проекта «Народный контроль» займется мониторингом цен на лекарства, включенные в пилотный проект по маркировке упаковок QR-кодами. Ранее некоторые фармпроизводители высказывали опасения, что маркировка может привести к подорожанию препаратов.

Проверка будет осуществлена в шести регионах, участвующих в эксперименте по маркировке лекарств, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Московской, Белгородской и Новгородской областях. Если будет зафиксирован существенный рост цен, депутаты обещают направить соответствующий запрос в Росздравнадзор с требованием выяснить причины.

«Крайне важно в этом разобраться сейчас, пока проект находится в пилотном режиме: связан ли рост цен с затратами на штрих-коды или же причина кроется в недобросовестности предпринимателей, которые пытаются использовать маркировку как повод извлечь дополнительную прибыль», – цитирует сайт «Единой России» депутата Госдумы Анну Кувычко.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал законопроект о запуске пилотного проекта по маркировке лекарств с 1 февраля 2017 года. По словам премьер-министра, прежде чем запустить систему по всей стране, нужно протестировать ее возможности по отдельным позициям на наличие проблем, а по итогам эксперимента принять решение об обязательности маркировки для всех участников рынка – производителей, дистрибьюторов, аптечных сетей. В начале эксперимента общий объем маркируемых лекарств составит около 10% рынка, первый этап пилотного проекта продлится до июня 2017 года. С 2018 года планируется сделать маркировку обязательной для всех производителей и дистрибьюторов лекарств.

Официальный сайт партии «Единая Россия»

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