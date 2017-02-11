Суд разрешил продажи антихолестеринового препарата Praluent в США

Французская фармацевтическая компания Sanofi и ее американский партнер Regeneron Pharmaceuticals объявили о том, что Апелляционный суд США отменил запрет на продажи препарата Praluent на территории США. Praluent (alirocumab) – иммунобиологический препарат для лечения пациентов с генетической предрасположенностью к высокому уровню холестерина в крови и ишемической болезнью сердца в случае, если им дополнительно требуется снижение уровня липопротеинов низкой плотности, так называемого плохого холестерина.

Продажи Praluent были запрещены по иску биотехнологической компании Amgen, производящей аналогичный препарат Repatha. В октябре 2014 года Amgen обвинила конкурентов в нарушении ее патентов.

В январе 2017 года окружной суд штата Делавэр поддержал иск Amgen, однако Sanofi и Regeneron подали апелляцию и добились разрешения продавать свой препарат, пока дело рассматриваются судом.

Оба препарата относятся к новому классу антихолестериновых лекарств – так называемых ингибиторов PCSK9. Согласно прогнозам аналитиков, объем рынка такого рода лекарств к 2018 году может превысить $4 млрд.

Praulent был одобрен в США в июле 2015 года, препарат Repatha получил одобрение месяцем позже.

В начале 2016 года Национальный институт здоровья и качества медицинской помощи Великобритании (NICE) порекомендовал пациентам с высоким уровнем холестерина отказаться от Praluent в пользу Repatha. Британские эксперты посчитали, что клинические исследования не доказали эффективность Praluent.

Источник: Sanofi

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