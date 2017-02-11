Продажи Sanofi в 2016 году упали из-за кризиса в Венесуэле

Чистая прибыль французской фармацевтической компании Sanofi в 2016 году выросла на 9,8% по сравнению с 2015 годом и достигла 4,7 млрд евро, при этом объем продаж компании сократился на 0,7% и составил 33,8 млрд евро. Основной причиной падения продаж компания называет финансовый кризис в Венесуэле, из-за которого Sanofi потеряла возможность менять местную валюту боливар на евро по выгодному привилегированному курсу. Из-за этого продажи в Венесуэле упали с 455 млн евро в 2015 году до 18 млн евро в 2016 году, говорится в годовом отчете компании.

Согласно финансовой отчетности Sanofi, ее чистая прибыль по итогам IV квартала 2016 года увеличилась на 136,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 790 млн евро. Объем продаж компании за этот период составил 8,86 млрд евро, что на 3,3% больше, чем годом ранее.

Sanofi, являясь одним из крупнейших производителей инсулина, в IV квартале 2016 года увеличила объем продаж этой категории лекарств на 1,9% и достигла показателя в 1,94 млрд евро. Однако в целом за 2016 год объем продаж инсулинов сократился на 1,8% и составил 7,3 млрд евро.

В начале февраля текущего года сообщалось, что 11 американцев, страдающих сахарным диабетом, подали иск против трех крупнейших производителей инсулина – Sanofi, Novo Nordisk и Eli Lilly, обвинив фармкомпании в необоснованном завышении цен на лекарства.

Как утверждают истцы, фармкомпании «устроили гонку», соревнуясь, кто больше поднимет стоимость своих препаратов. Всего за последние 15–20 лет стоимость инсулинов, говорится в иске, выросла с $25 до $450 за рецепт.

Sanofi – французская фармацевтическая компания, основанная в 1973 году. Sanofi специализируется на производстве вакцин и ветеринарных препаратов. Продукция компании представлена в 100 странах по всему миру. Количество сотрудников компании превышает 110 тысяч человек. Штат сотрудников российского подразделения насчитывает более 2 тысяч человек. Объем продаж Sanofi в 2015 году составил 34,5 млрд евро, а прибыль – 4,3 млрд евро.

Источник: Sanofi

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