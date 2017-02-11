Фармпроизводители начали снижать цены на лекарства для лечения ВИЧ

Снижение цен проводится по результатам второго этапа международного сравнительного анализа цен на лекарства, проведенного ФАС России

В рамках второго этапа международного сравнительного анализа ФАС России изучала цены на препараты для лечения лиц, инфицированных ВИЧ, вирусами гепатитов В и С, а также препараты, применяемые при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

Антимонопольная служба установила, что по 95 позициям лекарственных препаратов в других странах мира (включая референтные для России страны) цены оказались ниже предельных отпускных цен производителей, зарегистрированных в Российской Федерации.

ФАС России обратилась ко всем владельцам и держателям регистрационных удостоверений на указанные лекарственные препараты с предложением воспользоваться правом на подачу заявлений о снижении зарегистрированных предельных отпускных цен.

Ряд фармацевтических компаний начал снижение цен на лекарства в добровольном порядке. По состоянию на 9 февраля 2017 года в государственном реестре предельных отпускных цен снижено 30 ранее зарегистрированных цен.

В числе первых фармкомпаний, снизивших цены: «Тева» (Израиль), «Сандоз» (Словения), «ЭббВи» (Германия), «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (Великобритания), «Рош» (Швейцария), «ВииВ Хелскер» (Великобритания), «Маклеодз Фармасьютикалз Лтд» (Индия), «Панацея Биотек Лтд» (Индия) и «Плетхико Фармасьютикалз Лтд» (Индия). В среднем снижение составило 30 % от ранее зарегистрированных цен. В рублях наибольшее снижение (4,8 тыс.руб. с одной потребительской упаковки) произошло на лекарственный препарат «Плевилокс» в лекарственной форме «таблетки» производства «Плетхико Фармасьютикалз Лтд» (Индия).

«В ведомство ежедневно поступает информация о поданных или планируемых к подаче в Минздрав России заявлениях производителей о снижении цен. Кроме этого многие компании откликнулись на обращение ФАС России и помогают регулятору очистить реестр цен от давно несуществующих позиций лекарств. Стоит отметить, мы начали расследования в отношении ряда фармкомпаний, не снизивших цены на препараты для лечения ВИЧ-инфекции после получения официального обращения антимонопольной службы и истечения рекомендованного срока подачи соответствующих заявлений. В случае подтверждения нарушений регистрации цен на эти лекарства, решения о ранее согласованных ценах производителей на эти препараты будут отменены», — отметил начальник Управления социальной сферы и торговли Тимофей Нижегородцев.

fas.gov