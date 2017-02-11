К 2019 году «Петровакс Фарм» увеличит мощности в несколько раз

Компания НПО Петровакс Фарм увеличит производство субстанций и готовых лекарственных форм (таблетки и суппозитории) оригинальных отечественных препаратов. В проект по модернизации производственных мощностей на основном производственном комплексе компании в Подольском районе Московской области планируется инвестировать 907 млн руб., из которых 300 млн руб. будут предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа. Соответствующее решение принял на неделе Экспертный совет ФРП.

Партнером проекта выступит компания Lab & Pharma, spol. s r.o., с которой Петровакс Фарм сотрудничает в течение многих лет. Срок строительства новой производственной линии — 2017 г.-1 кв. 2018г. Реализация проекта позволит компании к 2019 году увеличить производство фармацевтических субстанций в 2,5 раза, таблеток в 7 раз, суппозиториев в 4 раза. Для практического здравоохранения России это означает гарантированные поставки современных эффективных препаратов, применяемых в актуальных областях медицины: иммунологии, гинекологии, урологии, хирургии, педиатрии.

Новое производство будет полностью соответствовать российским и европейским стандартам GMP, что позволит увеличить объёмы партнёрских проектов по локализации производства и экспортных поставок.

ООО «НПО Петровакс Фарм» — российский разработчик и производитель инновационных фармацевтических препаратов и вакцин. Среди основных направлений деятельности предприятия — производство вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции для Национального календаря профилактических прививок, разработка и выпуск иммунобиологических лекарственных средств.

Фармацевтический производственно-складской комплекс НПО Петровакс Фарм, расположенный в Подольском районе Московской области, был открыт в 2008 г. На сегодняшний день он является одним из наиболее современных и высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России полного цикла. Имеет сертификаты соответствия международным стандартам GMP EU и ISO:9001.

На производственных участках осуществляется выпуск субстанций, лекарственных средств в одноразовых шприцах, ампулах, флаконах и полимерных контейнерах в жидких, мягких и твердых лекарственных формах. Мощности предприятия позволяют производить в год более 160 млн. доз иммунобиологических препаратов.

Штат «НПО Петровакс Фарм» насчитывает более 600 сотрудников. Компания входит в Группу Интеррос.

gmpnews