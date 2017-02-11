Участник Корпорации «Артериум» подтвердил условия GMP

Один из участников Корпорации «Артериум» – Предприятие «Киевмедпрепарат» – успешно прошло проверку на соответствие условиям Надлежащей производственной практики (GMP). Проверка прошла в конце декабря, инспектировали предприятие представители Гослекслужбы Украины – единственного в Украине органа, уполномоченного осуществлять сертификацию фармацевтических предприятий на соответствие стандартов GMP. Стандарты GMP в Украине гармонизированы с действующими на территории Европейского Союза (ЕС).

В августе 2016 года произошло обновление требований GMP ЕС, и «Киевмедпрепарат» в числе первых украинских производителей прошел проверку уже по обновленным европейском стандартам. Предметом инспектирования стали 8 участков по производству готовых лекарственных средств «Киевмедпрепарат»: твердые формы, мягкие формы, инъекции, лиофилизаты, суспензии.

«Для того, чтобы наше производство соответствовало этим требованиям, мы внедрили ряд сложных процессов: оценку цепи поставок, производителей вспомогательных веществ на соответствие GMP, токсикологическую оценку рисков и другое, – говорит Ирина Клязника, менеджер по управлению качеством и влиянием на окружающую среду Корпорации «Артериум». – Получение сертификата GMP подтверждает, что лекарства производства «Киевмедпрепарат» соответствуют высокому европейскому стандарту фармацевтического производства и контроля качества продукции».

arterium.ua