«Нацимбио» предупредил Минздрав о риске дефицита вакцин из-за дополнительных проверок

В компании пояснили, что введение дополнительного контроля увеличит производственный период и снизит объемы выпускаемой продукции

Единственный поставщик и основной производитель вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП) в России, компания «Нацимбио» (один из фармацевтических активов государственной корпорации «Ростех») предупредила Минздрав о возможном дефиците вакцин в случае принятия нового закона, увеличивающего срок процедуры контроля качества выпуска вакцин. Об этом говорится в письме генерального директора компании Марьям Хубиевой на имя министра здравоохранения Вероники Скворцовой, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Разработанный Минздравом законопроект предлагает ввести посерийный государственный контроль качества выпуска вакцин. Эти меры позволят повысить экспортный потенциал Российской Федерации, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Инициатива также влечет за собой дополнительные проверки в федеральной государственной лаборатории, полагают в «Нацимбио». Сейчас производители проверяют отдельные серии лекарств при помощи аккредитованных лабораторий.

«Принятие закона может обернуться серьезными последствиями для обеспечения страны вакцинами от опасных инфекционных заболеваний в необходимом объеме, а также негативно сказаться на деятельности производителей иммунобиологических препаратов (вакцины, анатоксины, токсины, сыворотки, иммуноглобулины и аллергены) «, — рассказал ТАСС представитель пресс-службы «Нацимбио».

Он также добавил, что в письме отражено общее мнение отечественных и иностранных производителей, локализующих производство вакцин в РФ, а также мнение профессиональных сообществ и ассоциаций.

В «Нацимбио» пояснили, что введение дополнительных проверок увеличит производственный период и снизит объемы выпускаемой продукции. «Это особенно критично в условиях сжатых и точно установленных сроков поставок в рамках госконтрактов, а также в условиях, когда на рынке работают единицы производителей вакцин», — подчеркнул собеседник агентства.

Вдобавок проведение дополнительных проверок в федеральной лаборатории увеличит расходы производителя, а это, в свою очередь, приведет к росту себестоимости и снижению рентабельности производства.

ТАСС