Красноярские ученые получили биолюминесцентные белки для тестирования лекарств нового поколения

Научный коллектив Института биофизики Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» (ФИЦ КНЦ СО РАН) получил биолюминесцентные белки, которые будут использоваться при тестировании лекарственных препаратов нового поколения. Разработка востребована предприятиями фармацевтической и химической промышленности, осуществляющими поиск соединений для производства лекарственных средств.

Проект получил поддержку Краевого фонда науки и Российского фонда фундаментальных исследований в рамках конкурса ориентированных междисциплинарных научных исследований в 2016 году. Проект был запущен в рамках сотрудничества с немецкой фармацевтической компанией Bayer AG, где методика уже внедрена в производство.

Отметим, что все лекарственные препараты подвергаются комплексу химико – фармацевтических исследований (скринингу) для определения их безопасности и эффективности. В качестве высокочувствительного сенсора красноярские ученые предлагают использовать особые белки, выделенные из светящегося планктонного рачка Metridia longa. Исследователи, используя при анализе препаратов гены биолюминесцентных белков, при помощи свечения могут оценить результат действия лекарственного вещества, на основании которого сделать заключение о возможности его медицинского применения.

Участник проекта, научный сотрудник лаборатории фотобиологии Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН Людмила Буракова рассказала, что использование метода повышает эффективность тестирования химических соединений, являющихся потенциальными лекарственными средствами.

«Применение так называемых «светящихся» белков в доклинических исследованиях лекарственных средств позволяет дать точную оценку эффективности и безопасности разнообразных химических соединений, включая наноматериалы, применение которых стремительно растет», — отметила Людмила Буракова. — На сегодняшний день технология, разработанная нашим научным коллективом, не имеет аналогов на российском рынке».

Результаты работ коллектива опубликованы в журналах: The Journal of Biological Chemistry, Biochemical and Biophysical Research Communications, Protein Expression and Purification, Photochemical & Photobiological Sciences.

