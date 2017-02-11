Марк Цукерберг наймет 50 ученых для поиска лекарств «от всех болезней»

Амбициозный план Марка Цукерберга и Присциллы Чан по поиску лекарств от всех болезней стал на шаг ближе к реальности: стало известно, что в течение следующих лет к работе над ним будут привлечены десятки ученых.

Фондом Chan Zuckerberg Initiative (CZI) руководит супруга Цукерберга, педиатр и соосновательница Facebook Присцилла Чан. Целью организации, основанной в сентябре 2016 года с начальным капиталом в $3 млрд, является «излечение людей от всех болезней» к концу 21 века, причем основной упор фонд делает на долгосрочные научные исследования, которые необязательно будут приносить результаты в ближайшей перспективе.

Одно из подразделений CZI – медицинская исследовательская организация Chan Zuckerberg Biohub – в среду объявила о новом этапе финансирования исследований на сумму $50 млн.

Эти средства будут распределены между 47 учеными в течение следующих пяти лет (до $1,5 млн каждому). Всего на заявку на получение финансирования подали более 700 человек. В сферу интересов выбранных исследователей входят самые разные темы: от визуализации и диагностики клеток до разработки биочипов и изучения процесса распространения малярии.

Chan Zuckerberg Biohub сотрудничает с тремя университетами – Беркли, Университетом Центральной Флориды и Стэнфордом. «Трио наших академических партнеров закладывает основу работы Biohub, – говорят в организации. – Наши исследователи работают в этих выдающихся научных учреждениях, и их опыт станет неотъемлемой частью деятельность Biohub». Со временем фонд планирует привлекать к работе и другие исследовательские институты.

«Марк и Присцилла – настоящие поклонники науки, – рассказал в интервью BuzzFeed News сопрезидент Biohub и профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско Джозеф Де Ризи. – Им нравится узнавать новое и быть в курсе новейших научных достижений».

«Наши исследования помогут решить важные проблемы современной медицины. Мы стараемся находить и поддерживать самых способных и талантливых ученых и инженеров. В своей культуре мы прежде всего ценим интеллектуальную свободу и сотрудничество, – говорится на сайте Chan Zuckerberg Biohub. – Наша команда получает доступ к лучшим инструментам научной деятельности – а если таких инструментов вдруг не существует, то мы их создаем».

Фото: AP

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