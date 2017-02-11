Инвесторы ждут нового цикла роста фармы Gilead Sciences

Биотехнологическая компания Gilead Sciences Inc. (GILD, NASDAQ) после закрытия торгов во вторник 7 февраля объявила результаты за четвертый квартал и весь 2016 г. Доход компании ожидаемо снизился, а прогноз на 2017 г. предполагает дальнейшее сокращение выручки.

Годовой доход Gilead Sciences в 2016 г. составил $30,4 млрд, что на 6,9% ниже по сравнению с предыдущим годом. Прибыль по итогам года сократилась на 25,4% до $13,5 млрд. Скорректированная прибыль на акцию за 2016 г. упала на 8,2% до $11,57.

Выручка по итогам четвертого квартала 2016 г. сократилась на 14,1% до $7,3 млрд. Чистая прибыль компании снизилась еще больше – на 34% до $3,1 млрд.

Снижение прибыли связано с ростом на 60% инвестиций в разработки. Эта мера необходима для дальнейшего успешного развития компании и является обычным делом для фармкомпаний, у которых заканчивается период высоких продаж лекарств-блокбастеров. Сейчас Gilead Sciences фиксирует снижение продаж одного из основных генераторов своей выручки: препаратов Harvoni, Sovaldi и Epclusa от гепатита С.

Лекарства от Gilead оказались очень эффективным, что закономерно привело снижению распространенности гепатита С, а значит и продаж препаратов. В краткосрочной перспективе падение продаж лекарств от гепатита С негативно скажется на прибыли Gilead, однако инвестиции в новые разработки в будущем могут вернуться в виде выросшей выручки. Сейчас Gilead Sciences проводит 28 клинических исследований на разных этапах, 10 из них – на поздних стадиях. Это большое количество, что повышает вероятность успешного завершения хотя бы некоторых разработок, чего достаточно для восстановления роста дохода компании.

Gilead Sciences снижает прогноз по продажам препаратов от гепатита С на 2017 г. Ожидается, что они принесут от $7,5 млрд до $9 млрд. Для сравнения, в прошлом году эти препараты принесли $14,8 млрд.

В это же время продажи других препаратов Gilead Sciences растут. Так, сегмент препаратов от ВИЧ вырос на 12% год к году благодаря успешной переориентации рынка со старых лекарств Stribild, Viread и Complera на новые Genvoya, Descovey и Odefsey.

В четвертом квартале на 15% выросли продажи препарата Letairis для лечения легочной артериальной гипертонии. Продажи препарата Ranexa для лечения ангины выросли на 24%.

Gilead Sciences по итогам 2017 г. прогнозирует продажи между $22,5 млрд и $24,5 млрд, что почти на 22% ниже по сравнению с 2016 г. Но при этом компания планирует на 10% увеличить дивиденды в течение 2017 г., что должно поддержать интерес к акциям GILD.

В 2016 г. Gilead Sciences сгенерировала $16,7 млрд операционного денежного потока и использовала $11 млрд из них, чтобы выкупить акции, а $2,5 млрд направила на выплату дивидендов.

Несмотря на прогнозируемое снижение дохода в 2017 г., Gilead Sciences сохраняет долгосрочные перспективы. Сейчас компания исследует почти три десятка лекарство-кандидатов, среди которых могут оказаться блокбастеры.

На фоне слабого краткосрочного прогноза акции GILD на торгах 8 февраля подешевели на 8,61% до $66,83. Рыночная капитализация компании составляет $87,94 млрд.

ffin