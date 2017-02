Инвесторы ждут нового цикла роста фармы Gilead Sciences » Акции биотеха Pacific Biosciences подорожали на 25% на фоне расширения линейки продуктов Акции биотехнологической компании Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB, NASDAQ) с начала 2017 г. выросли на 25,26% на фоне сразу нескольких позитивных новостей. Pacific Biosciences расширила список своих продуктов — реактивов и программного обеспечения для систем секвенирования генома. Также драйвером роста акций компании стали сообщения о том, что китайская компания GrandOmics Biosciences of Beijing готова приобрести дополнительные инструменты Sequel от Pacific Biosciences, а Novogene Corporation намерена купить 10 комплектов оборудования Sequel Systems. Это улучшает перспективы роста бизнеса Pacific Biosciences. Однако следует учесть, что компания расторгла контракт со своим давним партнером Roche, который помогал реализовывать продукцию Pacific. Теперь для поддержания необходимого уровня продаж Pacific потребуется нанимать дополнительный персонал, что увеличит убыток в текущем году. В то же время руководство полагает, что компании удастся увеличить доходы от реализации продуктов и услуг на 40-60% по итогам 2017 г. Несмотря на рост убытка в краткосрочной перспективе, Pacific сохраняет потенциал для роста в будущем за счет владения уникальной технологией одномолекулярного секвенирования в реальном времени (SMRT). Суть метода состоит в определении последовательности ДНК за счет наблюдения за работой единичной молекулы ДНК-полимеразы в реальном времени. На практике такая технология позволяет определять ключевые эпигенетические модификации ДНК, что важно при диагностике заболеваний. На этом рынке у Pacific есть конкурент – компания Illumina Inc. (ILMN, NSDAQ). За последние 12 месяцев акции Illumina выросли почти на 20%. В середине января Illumina поднимались до $165,6 после того, как компания объявила о создании новой архитектуры аппаратуры для секвенирования NovaSeq, которая позволяет «прочитать» геном всего за $100. Новая технология может принести компании доход уже в среднесрочной перспективе. Акции компании Illumina являются менее рискованным долгосрочным вложением, но технологий компании Pacific имеют свою рыночную нишу и могут обеспечить существенный рост дохода в будущем. Pacific может ожидать роста спроса на свою продукцию за счет рынка Китая, где проводятся многочисленные передовые генетические исследования. Акции компании Pacific до сих пор являются рискованным вложением. В ближайшее время компании потребуется создавать надежную сеть продаж, нанимать новых сотрудников, вкладывать средства в маркетинг, что негативно скажется на прибыли. Эти акции можно рассматривать как небольшую часть долгосрочного инвестиционного портфеля. На торгах 7 февраля акции PACB подорожали на 3,03% до $4,76. Рыночная капитализация компании $449,3 млн. ffin