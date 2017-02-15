Ipsen купила пять лекарственных брендов у Sanofi

Французская фармацевтическая компания Ipsen купила у Sanofi пять безрецептурных препаратов за 83 млн евро ($88 млн).

В частности, Ipsen приобрела права на анальгетик Prontalgine (содержит кодеин, кофеин и парацетамол), применяемый при сильных болях. Препарат, продажи которого удвоились за последние четыре года, реализуется только во Франции. Также компания купила Бускопан (применяется для снятия спазмов), глицериновые свечи (слабительное), Mucothiol (лекарство от кашля) и противогриппозный препарат Mucodyne.

Сделка будет профинансирована наличными и кредитными средствами, пояснили в компании.

«Эта сделка – возможность немедленно улучшить бизнес Ipsen по продаже безрецептурных препаратов, а также возможность расширить портфолио и представить лидирующие бренды на ключевом рынке, которым для нас является Франция», – пояснил генеральный директор Ipsen Давид Мик.

Sanofi продала пакет препаратов по требованию Европейской комиссии в рамках сделки по обмену активами с немецким фармпроизводителем Boehringer Ingelheim: французская компания договорилась об обмене своего ветеринарного подразделения на бизнес по производству безрецептурных препаратов Boeringer Ingelheim. Сумма сделки составляет 11,4 млрд евро.

Sanofi – французская фармацевтическая компания, основанная в 1973 году. Sanofi специализируется на производстве вакцин и ветеринарных препаратов. Продукция компании представлена в 100 странах по всему миру. Количество сотрудников компании превышает 110 тысяч человек. Штат сотрудников российского подразделения насчитывает более 2 тысяч человек. Объем продаж Sanofi в 2016 году составил 33,8 млрд евро, а прибыль – 4,7 млрд евро.

Ipsen SA – французская фармацевтическая компания, созданная в 1929 году. Ipsen работает в нескольких направлениях: уроонкология, эндокринология, гастроэнтерология, кардиология. Выручка компании в 2015 году составила 1,44 млрд евро, а консолидированная чистая прибыль – 190,7 млн евро.

Источник: Reuters

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