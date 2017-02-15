Мантуров: российская фармпромышленность выросла на 20%

Рост российской фармацевтической промышленности в 2016 году составил 20%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Доля отечественных препаратов в перечне жизненно важных (ЖНВЛП) достигла 76,8%.

«С 2009 года построены 28 новых заводов, восемь из них – иностранными предприятиями. Достичь результатов стало возможным благодаря инвестициям в науку и профильные университеты. Сегодня в разработку вовлечено более 30 вузов и институтов, свыше 40 подразделений академии наук. В 2016 году доля лекарственных препаратов по номенклатуре ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) составила 76,8%. А рост фармацевтической промышленности – 20%», – заявил он, выступая с лекцией о развитии фармацевтической промышленности в Московском физико-техническом институте (МФТИ).

По словам Мантурова, для поддержки фармацевтической отрасли был разработан комплекс мер, включающий в себя софинансирование проведения доклинических и клинических исследований инновационных препаратов, софинансирование проектов по разработке импортозамещающих лекарств из перечня ЖНВЛП, предоставление субсидий на организацию современных производств и техническую модернизацию фармпромышленности, а также совершенствование нормативной базы в области фармацевтических закупок.

В начале декабря 2016 года Мантуров сообщил, что объем федеральных средств, направленных на реализацию проектов в рамках импортозамещения, составил 19,5 млрд рублей. На развитие фарммедпрома за последние пять лет было направлено 35 млрд бюджетных средств и еще около 120 млрд рублей частных инвестиций.

По его словам, благодаря реализации госпрограммы развития фармацевтической и медицинской промышленности к 2018 году отечественные фармпроизводители смогут обеспечить страну жизненно важными лекарствами (ЖНВЛП) на 90%.

Источник: Агентство «Москва»

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