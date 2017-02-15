Сайт Минздрава подвергся атаке хакеров

В ночь на 11 февраля официальный сайт Министерства здравоохранения подвергся хакерской атаке, в результате которой ресурс был недоступен четверть часа.

Сайт Министерства здравоохранения был обновлен в конце января 2017 года. Это было самое масштабное улучшение интернет-ресурса Минздрава с 2013 года. Изменения, как отмечалось в официальном сообщении министерства, коснулись в первую очередь упрощения доступа к информации. Кроме того, обновление было необходимо ввиду увеличения ежедневной аудитории сайта до 60 тысяч человек.

Однако не прошло и месяца после перезапуска сайта Минздрава, как он подвергся атаке хакеров. Согласно официальному сообщению ведомства, в результате атаки возникла необходимость «временного отключения официального сайта министерства». Ресурс возобновил работу спустя 14 минут после отключения.

В министерстве уточнили, что ресурс подвергся массированной DDoS-атаке – сайт обрабатывал до 4 млн запросов в минуту. Несмотря на отключение сайта Минздрава, ведомство в своем официальном аккаунте в микроблоге «Твиттер» заверило, что «технические службы Минздрава России отразили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку».

В Министерстве подчеркнули, что данные, составляющие врачебную тайну, не были затронуты атакой и не могли быть украдены, поскольку находятся в защищенной части сети, не связанной с интернетом. «По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой все информационные ресурсы министерства сегодня были дополнительно протестированы. Все работает в штатном режиме», – уточнили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что на модернизацию сайта Минздрав потратил 15,5 млн рублей. В связи с этим фонд «Здоровье» обещал обратиться в прокуратуру, поскольку, по мнению сотрудников фонда, никакие работы на сайте не проводились.

Источник: Министерство здравоохранения РФ

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