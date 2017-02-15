Минздрав Забайкалья экстренно ищет нового поставщика медицинского кислорода

Минздрав Забайкальского края в экстренном порядке ищет нового поставщика медицинского кислорода для региональных медучреждений. Прежний поставщик, как сообщают региональные СМИ, подозревается в том, что поставлял технический кислород вместо медицинского.

«На сегодняшний день мы имеем некоторый запас медицинского кислорода, в субботу в Краевую детскую клиническую больницу было доставлено несколько десятков баллонов. Однако перед нами стоит серьезная задача – в кратчайшие сроки возобновить поставки медицинского кислорода в регион. Сейчас мы прорабатываем вопросы с двумя поставщиками, которые территориально находятся к нам ближе всех», – передает пресс-служба краевого Минздрава.

На прошлой неделе, 10 февраля, в Следственном комитете по Бурятии сообщили, что директор одной из крупных компаний подозревается в поставках в 2015 и 2016 годах технического кислорода под видом лекарственного без соответствующей регистрации и контроля процесса его изготовления.

В результате незаконной деятельности директору компании удалось «заработать» около 82 млн рублей.

По словам министра здравоохранения Забайкальского края Ивана Шовдры, указанная компания была единственным поставщиком медицинского кислорода в регион.

В феврале 2014 года Росздравнадзор установил, что ряд медицинских учреждений закупают для использования в медицинских целях кислород, не зарегистрированный в РФ и не внесенный в Государственный реестр лекарственных средств.

Источник: Минздрав Забайкальского края

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