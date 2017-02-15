Хищения при медицинских закупках в Хакасии оценены в 600 млн рублей

Следственное управление МВД по Республике Хакасия возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Аквадез» Евгения Рукосуева и группы неустановленных лиц. По данным следствия, в 2016 году Рукосуев и руководители нескольких аффилированных структур заключали устные антиконкурентные соглашения при поставках медицинских товаров, благодаря чему извлекли доход в сумме более 600 млн рублей. Это уже третье уголовное дело, связанное с коррупционным скандалом, в котором оказались замешаны как чиновники республиканского правительства, так и руководители коммерческих фирм, по версии следствия, поставлявших препараты и медицинское оборудование по завышенным ценам.

Уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ было возбуждено 9 февраля 2017 года, сообщила прокуратура Республики Хакасия.

Параллельно по материалам прокуратуры дело по факту картельного сговора на торгах возбудило республиканское управление ФАС России. Ведомство сообщило, что речь идет о торгах на поставку лекарств, медицинских изделий и оборудования. Признаки нарушения закона «О защите конкуренции» выявлены между 11 участниками торгов: ООО «Аквадез» (его руководителем раньше был Евгений Рукосуев), ООО «Аквадез М», ООО «Амадеус», ООО «Тэла», ООО «Витамед», ООО «МК «Вита-Пул», ЗАО НПО «Гарант» и другими компаниями.

Евгений Рукосуев уже является обвиняемым по другому уголовному делу: в конце декабря 2016 года СК Хакасии возбудил дело о мошенничестве при закупках медоборудования и лекарств в отношении четырех чиновников администрации главы Хакасии и четырех директоров подконтрольных им коммерческих организаций. По данным правоохранительных органов, в период с 1 декабря 2015 года по 27 декабря 2016 года в Абакане члены преступной группы закупали медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы для бюджетных учреждений здравоохранения Хакасии по ценам, значительно превышающим среднерыночную стоимость этих товаров. Тогда ущерб бюджету от действий мошенников оценивался в 195 млн рублей.

По данным ИА «Хакасия», в рамках уголовного дела о мошенничестве в декабре были задержаны руководитель администрации главы Республики Хакасии Владимир Бызов, три сотрудника республиканского госучреждения «Межведомственный центр организации закупок» – Игорь Арокин, Инга Мелузова, Светлана Казаченко, руководители коммерческих организаций Евгений Рукосуев, Петр Козарь, Дмитрий Лашков, территориальный менеджер компании «Р-Фарм» Александр Гитер. Помощник руководителя Управления по связям со средствами массовой информации СК РФ по Республике Хакасии Татьяна Ощепкова подтвердила Vademecum имена и фамилии подозреваемых.

Евгений Рукосуев, который раньше был руководителем и совладельцем ООО «Аквадез», сейчас является управляющим и единственным владельцем ООО «Амадеус», следует из данных СПАРК. Дмитрий Лашков – директор и единственный владелец ООО «Тэла», также фигурирующего в деле УФАС. Петр Козарь раньше был руководителем ООО «Витамед».

Все это дает основания предполагать, что уголовные дела, возбужденные Следственным комитетом и МВД Хакасии, тесно взаимосвязаны.

В компании «Р-Фарм» не комментируют вопросы, связанные с Александром Гитером. По данным открытых источников, человек с таким же именем раньше был помощником прокурора города Абакана, советником юридического отдела Государственного комитета по размещению государственных заказов Республики Хакасия, начальником управления делами главы Республики Хакасия.

В начале 2017 года СК по Хакасии возбудил уголовное дело в отношении главврача Республиканской клинической больницы им. Г.Я. Ремишевской Владимира Семенова, обвиняемого в получении взятки в размере более 600 тысяч рублей. По данным ИА «Хакасия», в этом деле также фигурирует Александр Гитер. Источник, знакомый с материалами дела, подтверждал Vademecum эту информацию.

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