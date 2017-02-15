Фармацевтический завод в Братске планируют запустить в сентябре 2017 года

Новое предприятие по производству лекарств Братскхимсинтез откроется в сентябре 2017 года. По утверждению руководства предприятия, производство не нанесет вреда экологии, поскольку завод будет соответствовать международным стандартам системы GMP.

Новые сроки открытия фармацевтического завода в Братске стали известны после рабочей встречи губернатора Иркутской области Сергея Левченко с президентом компании АО «Фармасинтез» Викрамом Сингхом Пуниа.

Расходы на реконструкцию и обустройство площадки составили 1,5 миллиарда рублей.

На новом заводе будут выпускать активные фармацевтические субстанции для выпуска инновационных лекарственных препаратов. Так, здесь будут производить препарат перхлозон, который необходим для изготовления противотуберкулезного средства. Это разработка иркутских ученых, внесенная в перечень жизненно важных лекарств.

Запуск производства противотуберкулезных и антиретровирусных препаратов запланирован на 4 квартал 2017 года, онкологических лекарственных средств – с 2018 года.

Фото: PHARMASYNTEZ.COM

Источник: NEWSBABR.COM

gmpnews