Инвестор из Европы вложит 4,3 млрд рублей в завод стеклоблоков в Брянской области

Для строительства завода уже отобрана площадка, оформляются документы

Инвестор из Европы намерен вложить в строительство завода по выпуску стеклоблоков в городе Дятьково Брянской области свыше 4 млрд рублей, сообщили корреспонденту ТАСС в облправительстве.

«Производство стеклоблоков планируется начать в городе Дятьково. Вложения европейского инвестора оцениваются в 4,3 млрд рублей», — сказали в правительстве.

Там отметили, что для предприятия уже отобрана площадка, ведется оформление документации, в Минпромторг РФ подана заявка для компенсации части затрат на приобретение оборудования. «Интерес инвестора к размещению проекта в Дятьково связан в том числе и с тем, что еще с советских времен тут размещалось множество предприятий стекольной промышленности, в городе есть ресурсная база для производства, специалисты», — добавили в правительстве.

По данным властей, европейский бизнес привлекли ресурсные условия, а также то, что себестоимость производства будет втрое ниже, чем в Европе. Поставки планируется вести на российский и зарубежный рынки. Стеклоблоки применяются как утеплительный материал в строительстве, а также в нефтегазовой отрасли для защиты трубопроводов. Также инвестор готов к производству стеклоблоков из вторсырья, что дает возможность запуска в городе и мусороперерабатывающего производства.

Как добавил корр. ТАСС начальник департамента экономического развития Брянской области Сергей Лысенко, это очередной проект в Дятьковском районе, связанный с развитием местной стекольной промышленности. В расположенном неподалеку городе Бытошь продолжается подготовка к строительству предприятия по выпуску ампул для фармацевтики. Инвесторами этого проекта, вложения в который должны составить 4 млрд рублей, является компания из Германии.

«Аналогичный проект немецкий инвестор реализует уже в Нижнем Новгороде, но там ампулы производятся из импортируемых заготовок, в Брянской области планируется наладить производство из произведенного на этом же производстве стеклодрота — тонких стеклянных трубочек», — сказал Лысенко.

Он отметил, что одним из потребителей ампул может стать брянский филиал «Московского эндокринного завода», строительство которого начнется в регионе в этом году на площадке бывшего предприятия по уничтожению химоружия. Инвестиции в фармпроизводство составят свыше 6 млрд рублей, а производимое заводом сырье для лекарств на 70% заменит для предприятия импортные поставки.

ТАСС