Крупнейший завод медизделий из Китая может организовать производство в ОЭЗ «Дубна»

10 февраля ОЭЗ «Дубна» с ознакомительным визитом посетили представители китайского холдинга Henan ChuiDe Company. Они рассматривают возможность локализации здесь производства одноразовых медицинских изделий.

Визит в особую экономическую зону «Дубна» представителей холдинга Henan ChuiDe Company состоялся по инициативе Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) и АО «Корпорация развития Московской области». Производители одноразовых медицинских изделий и расходных материалов рассматривают территорию ОЭЗ, как возможную площадку для локализации здесь собственного бизнеса.

Мы рекомендовали китайским коллегам познакомиться с ОЭЗ «Дубна», потому что здесь широко представлено биомедицинское направление, — говорит первый вице-президент РАСПП Маргарита Федотова. – К тому же именно на этой базе был организован Медико-технический кластер Подмосковья, основу которого составили ваши компании-резиденты. Возглавляет делегацию Мао Юбинь — владелец одного из крупнейших в Китае заводов, который с 1988 года производит одноразовые медицинские изделия. Ассортимент самый разнообразный – шприцы, капельницы, пробирки. Накануне они встречались с первым замминистра инвестиций и инноваций региона Вадимом Хромовым и генеральным директором Корпорации развития Московской области Тимуром Андреевым, захотели увидеть все своими глазами, как можно больше узнать о территории.

Подробно рассказал гостям об ОЭЗ «Дубна» начальник отдела по взаимодействию с резидентами Петр Пермяков. Он представил все услуги, которые оказывает инвесторам Управляющая компания, в том числе в написании бизнес-планов, сопровождении проектов на экспертных советах, в строительстве резидентами собственных объектов, коснулся таких вопросов, как энергообеспечение, налоговые и таможенные льготы, господдержка. Заинтересовала гостей информация о наукограде, в котором расположена зона, его научно-промышленный и кадровый потенциал.

Лучше понять ситуацию на российском рынке медицинских изделий, особенности нормативной базы, оценить возможности партнерства представителям китайского холдинга поможет и общение со специалистами компании, которая осваивает этот сегмент рынка уже более 10 лет. «Эйлитон» стал резидентом особой экономической зоны в 2013 году, организовал на арендованных площадях производство микропробирок. Сегодня это один из крупнейших в стране производителей медицинских изделий для клинической лабораторной диагностики самого широкого ассортимента. Резидент построил и в 2016 году запустил новое предприятие площадью 1440 кв. метров, созданы база собственных научных разработок отдела НИОКР, 150 рабочих мест. По итогам минувшего года выручка составила 327 млн. рублей. Общая стоимость проекта составит порядка 750 млн. рублей, в него уже инвестировано порядка 400 млн. рублей. В 2017 году компания намерена начать строительство второго корпуса общей площадью уже порядка 5 000 кв. метров. Все эти цифры озвучил на встрече заместитель генерального директора ООО «Эйлитон» Вадим Терехов. Подтверждение сказанному гости смогли увидеть, посетив предприятие.

Это наш первый визит в Россию, — делится впечатлениями Мао Юбинь. – И хочу отметить, что знакомство с особой экономической зоной превзошло все наши ожидания, даже после посещения выставки проектов резидентов. В ОЭЗ есть большой потенциал для развития. Мы не делаем быстрых выводов, но есть намерение начать освоение российского рынка, создать предприятие по производству одноразовых медицинских изделий. Поскольку это первая встреча, надо оценить все, что узнали, понять структуру ведения бизнеса в вашей стране. Мы заинтересованы в организации здесь производства, и, я надеюсь, что у нас будет возможность для новых встреч.

gmpnews